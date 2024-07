La Caisse de dépôt et placement du Québec se départit de 8,7 millions d’actions de Couche-Tard au prix unitaire de 80,50 $ dans le cadre d’une entente de gré à gré avec la direction de l’entreprise de Laval.

Pour la deuxième fois en 12 mois, le plus important actionnaire institutionnel d’Alimentation Couche-Tard vend pour 700 millions de dollars d’actions de la chaîne de dépanneurs.

La Caisse de dépôt et placement du Québec se départit de 8,7 millions d’actions de Couche-Tard au prix unitaire de 80,50 $ dans le cadre d’une entente de gré à gré avec la direction de l’entreprise de Laval. L’opération se réalise à un escompte de 3 % par rapport au cours boursier de Couche-Tard de 82,99 $ enregistré à la fermeture des marchés lundi à Toronto.

La Caisse explique sa décision par un « rééquilibrage périodique » de son portefeuille. La même raison a aussi été offerte ce printemps lorsque la Caisse a vendu pour 600 millions de dollars d’actions du cabinet montréalais d’ingénierie WSP et pour 400 millions de dollars d’actions de l’entreprise montréalaise de services informatiques CGI.

Après l’opération, la Caisse détiendra encore environ 32,8 millions d’actions de Couche-Tard, soit environ 3,5 % de l’ensemble des actions en circulation de l’entreprise. Au cours boursier actuel de Couche-Tard, cette participation a une valeur de 2,7 milliards de dollars.

La Caisse avait aussi vendu pour 700 millions de dollars d’actions de Couche-Tard l’été dernier en évoquant un rééquilibrage de son portefeuille.

La vente cet été d’un important bloc d’actions de Couche-Tard par la Caisse survient un mois après que la direction ait annoncé que le PDG Brian Hannasch sera remplacé en septembre par Alex Miller, actuellement chef de l’exploitation de l’entreprise.

Couche-Tard rachète les actions vendues par la Caisse à des fins d’annulation.

« Cette transaction est conforme à notre approche opportuniste à l’égard de notre programme de rachat d’actions et de nos priorités plus larges en matière d’affectation du capital, et représente une occasion distincte de créer de la valeur pour les actionnaires », commente le chef de la direction financière de Couche-Tard, Filipe Da Silva.

La première vice-présidente et cheffe de la Caisse pour le Québec, Kim Thomassin, souligne que le montant récolté en monétisant une portion de l’investissement dans Couche-Tard sera réinjecté dans d’autres entreprises du Québec.

« Partenaire d’Alimentation Couche-Tard depuis près de 30 ans, nous continuerons d’appuyer l’expansion de ce leader international », précise-t-elle par communiqué.

L’action de Couche-Tard a touché un sommet de 87 $ à la fin février. Le titre s’est ensuite replié jusqu’à 74 $ au printemps avant de rebondir dans les dernières semaines.

Couche-Tard a présenté à la fin juin une performance financière de fin d’exercice mitigée. Les profits du trimestre ont chuté du tiers par rapport à ce qu’ils étaient un an plus tôt. Brian Hannasch avait alors parlé d’une situation transitoire en commentant la performance. Il avait notamment parlé d’une inflation persistante et d’une pression continue sur les consommateurs qui surveillent attentivement leurs dépenses.