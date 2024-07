L’infonuagique et l’intelligence artificielle améliorent les profits de Google

(San Francisco) Alphabet, la maison mère de Google, a publié mardi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du marché, portés notamment par la bonne performance de son activité de cloud qui commercialise de plus en plus de services d’intelligence artificielle (IA) générative.

Agence France-Presse

Au deuxième trimestre, le groupe américain a réalisé un bénéfice net en hausse de 28 % à 23,6 milliards de dollars, sur un chiffre d’affaires de 84,74 milliards (+14 %).

Seuls les revenus de YouTube sont ressortis légèrement inférieurs aux prévisions des analystes, à 8,66 milliards de dollars.

Mais le marché s’intéresse avant tout aux investissements dans l’IA générative du géant des technologies, et à sa capacité à en tirer des revenus, le plus vite possible.

« Notre solide performance ce trimestre montre la solidité de [l’activité] de recherche en ligne et notre élan dans le cloud. Nous innovons à tous les niveaux de l’infrastructure d’IA », a commenté Sundar Pichai, patron d’Alphabet, cité dans un communiqué.

Depuis la sortie de ChatGPT fin 2022, les entreprises du secteur sont engagées dans une course effrénée au déploiement de ces programmes de production de textes, images et autres contenus, sur simple requête en langage courant (prompt).

En avril, Sundar Pichai avait assuré « avoir des trajectoires claires vers la monétisation de l’IA grâce à la publicité, au cloud et aux abonnements ».

PHOTO JEFF CHIU, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Sundar Pichai, patron d’Alphabet

Son activité de cloud (informatique à distance) apparaît en effet comme la première bénéficiaire des investissements.

Car de nombreuses organisations ont besoin des modèles d’IA générative mis au point par les sociétés dominantes pour gagner en productivité ou développer de nouvelles applications.

Google Cloud détenait environ 10 % des parts de marché mondiales fin 2023, derrière Amazon, pionnier du secteur (31 %) et Microsoft (26 %), selon Canalys.

Le lancement au printemps d’AI Overviews (« Aperçus IA »), le moteur de recherche Google boosté à l’IA générative, ne va en revanche pas forcément se traduire en monnaie sonnante et trébuchante dans l’immédiat.

D’une part parce qu’il est gratuit, mais aussi parce que Google a dû rectifier le tir après des réponses étranges, fausses ou absurdes à des questions d’utilisateurs.

La plateforme a ainsi proposé en mai à un internaute de mélanger de la colle « non toxique » au fromage pour qu’il colle mieux à la pizza, sans doute inspirée par des commentaires sur des réseaux sociaux utilisés pour entraîner le modèle d’IA.