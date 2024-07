Coca-Cola a annoncé mardi dans un communiqué un chiffre d’affaires de 12,36 milliards de dollars, soit une hausse de 3 % sur un an, mais de 15 % à données comparables.

Coca-Cola relève ses prévisions de ventes pour l’ensemble de l’année après un deuxième trimestre meilleur que prévu, stimulé par la poursuite des hausses de prix.

Dee-ann Durbin Associated Press

Le géant des boissons d’Atlanta a déclaré mardi qu’il s’attend désormais à une croissance interne de ses ventes de 9 à 10 % cette année, comparativement à l’estimation antérieure de 8 à 9 %.

Les revenus ont augmenté de 3 %, à 12,4 milliards US pour la période d’avril à juin. Il s’agit d’un résultat plus élevé que ce que Wall Street avait prévu. Les analystes interrogés par FactSet s’attendaient à un chiffre d’affaires de 11,8 milliards US.

Coca-Cola, qui avait augmenté ses prix de 13 % au premier trimestre, les a fait bondir de 9 % sur la période d’avril à juin. La société a affirmé que cela était dû en partie à l’hyperinflation sur certains marchés, comme l’Argentine. Coca-Cola a augmenté ses prix chaque trimestre depuis la fin de 2020.

Mais les hausses de prix semblent nuire à la demande intérieure. Les ventes en volume par caisse unitaire en Amérique du Nord ont chuté de 1 % après que Coca-Cola a augmenté les prix de 11 % sur le marché. L’entreprise a affirmé que la croissance des ventes de jus, de produits laitiers et de boissons à base de plantes était plombée par la baisse de la demande d’eau, de boissons pour sportifs, de sodas pétillants et de la marque Coca-Cola.

Dans la région Asie-Pacifique, où Coca-Cola a baissé ses prix de 3 %, les ventes en volume par caisse unitaire ont augmenté de 3 %.

Le bénéfice net de Coca-Cola a chuté de 5 % à 2,4 milliards US, soit 56 cents par action. Après ajustement des éléments non récurrents, y compris les fluctuations des devises, la société a gagné 84 cents par action. Le bénéfice ajusté a également dépassé les prévisions de Wall Street de 81 cents.

Avant la cloche d’ouverture des marchés, les actions de Coca-Cola ont augmenté de plus de 1 %.

Les résultats de Coca-Cola contrastent avec ceux de son rival PepsiCo, qui a resserré ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année au début du mois après avoir enregistré des revenus plus faibles que prévu au deuxième trimestre. Mais contrairement à Coca-Cola, PepsiCo vend des collations comme les croustilles Frito-Lay. La demande pour ces produits a commencé à baisser après plusieurs années de hausse des prix.