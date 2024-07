Clio établit un sommet de financement à 900 millions US

(Burnaby) Clio a réalisé une ronde de financement de 900 millions US (soit environ 1,2 milliard CAN) qui, selon la société de technologie juridique, constitue la plus importante levée de fonds dans le domaine des logiciels de l’histoire de la technologie canadienne.

La Presse Canadienne

La société établie à Burnaby, en Colombie-Britannique, affirme que l’investissement de série F est basé sur une valorisation de 3 milliards US.

Le cycle de financement a été mené par New Enterprise Associates, dont le portefeuille comprend des investissements dans les sociétés de technologie financière Plaid et Robinhood et dans la société de cybersécurité Cloudflare.

Font également partie du cycle Goldman Sachs Asset Management, Sixth Street Growth, CapitalG et Tidemark, qui rejoignent les investisseurs actuels TCV, JMI Equity, les fonds et les comptes conseillés par T. Rowe Price Associates.

Le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario (OMERS) est également de retour.

Créée en 2008, Clio a connu une croissance constante et emploie aujourd’hui 1100 salariés.