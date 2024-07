Les Québécois demeureront actionnaires de l’ancienne C Series plus longtemps, mais cela leur coûtera plusieurs centaines de millions de dollars de plus, a appris La Presse. Dans l’espoir de récupérer une partie de ses billes, le gouvernement Legault accepte de remettre de l’argent, aux côtés d’Airbus, dans l’A220 — toujours déficitaire.

Cette annonce sera officialisée mardi après-midi, aux installations du géant européen situées à Mirabel, alors que la grand-messe de l’aéronautique, le Salon aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni, se déroule de l’autre côté de l’Atlantique. Signe de l’importance du dossier, le premier ministre François Legault sera sur place, à l’instar de son ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, et du directeur général d’Airbus Canada, Benoît Schultz.

Selon nos informations, la réinjection de fonds de l’État québécois devrait ressembler à celle de 380 millions CAN annoncée à l’hiver 2022.

Airbus avait mis 1,1 milliard sur la table à l’époque. L’effort financier de Québec ne devrait pas franchir la barre du demi-milliard de dollars.

N’empêche, cela signifie que les fonds publics injectés depuis 2015 dans ce programme développé par Bombardier devraient surpasser 2 milliards, en tenant compte de ce qui sera annoncé. Le cabinet de M. Fitzgibbon et Airbus n’avaient pas commenté, lundi, les détails obtenus par La Presse.

Des profits attendus

Pourquoi le gouvernement Legault délie-t-il une fois de plus les cordons de la bourse ? Autrement, sa participation de 25 % dans la Société en commandite Airbus Canada (SCAS), la structure qui détient l’A220, aurait fondu. En échange, Québec reporte dans la prochaine décennie le moment où Airbus, qui détient 75 % de la SCAS, peut racheter sa participation. L’échéance actuelle a été fixée à 2030.

Dit autrement, le gouvernement Legault paye pour gagner du temps. Il fait le pari que cette décision lui permettra d’obtenir davantage par rapport à un rachat dans cinq ans. Plus l’A220 accumulera les années rentables, meilleures seront les chances de l’État québécois de récupérer une partie de son investissement. L’inverse est aussi vrai.

Le programme doit d’abord et avant tout sortir du rouge.

« Ce n’est pas que la demande n’est pas là », souligne l’expert en aviation et chargé de cours en aviation John Gradek. « La question, c’est si Airbus est capable d’augmenter la cadence de production. »

Si je veux acheter un A220, je dois attendre la fin de la décennie à cause de la taille du carnet de commandes. C’est long. John Gradek, expert en aviation et chargé de cours en aviation

Airbus ambitionne de produire mensuellement 14 exemplaires de l’A220 à Mirabel (Laurentides) et à Mobile (Alabama) d’ici 2026 — une condition sine qua non pour générer des profits, selon l’avionneur européen. La vitesse avec laquelle les avions sont construits doit donc doubler d’ici environ deux ans pour atteindre l’objectif de 140 A220 par année.

La trajectoire vers cet objectif reste sinueuse, même si l’ex-C Series de Bombardier a connu sa meilleure année au chapitre des ventes en 2023 avec 142 commandes fermes.

À l’instar d’autres programmes, l’A220 pâtit des problèmes persistants chez plusieurs de ses fournisseurs, dont le motoriste Pratt & Whitney. Pour réduire le temps consacré à chaque appareil sur ses chaînes de montage, le géant européen avait notamment installé une chaîne de préassemblage à Mirabel en 2022.

Cet espace sert notamment à installer le câblage électrique, les planchers et d’autres modules dans les fuselages qui se retrouvent ensuite sur les chaînes d’assemblage. Depuis deux ans, quelque 1600 personnes ont été recrutées par Airbus à Mirabel, qui a également déployé d’autres projets, comme la construction d’un centre de livraison — l’endroit où les compagnies aériennes deviennent officiellement propriétaires d’un appareil. L’initiative vise à libérer de l’espace dans les hangars de l’usine.

Cela est toutefois insuffisant. Selon M. Gradek, les autres fournisseurs de l’A220 peinent à livrer la marchandise.

« Ça sera très difficile », expliquait l’analyste américain Richard Aboulafia, directeur général de la firme américaine AeroDynamics, plus tôt cette année, à propos de la cadence de production qu’Airbus souhaite atteindre. « La réalité, c’est qu’ils [Airbus] dépendent de leurs fournisseurs. »

Lent décollage

Au terme des 6 premiers mois de l’année, le constructeur européen avait effectué 28 livraisons, soit 3 de plus qu’à la même période il y a un an. M. Gradek, qui n’avait pas en sa possession les détails de l’annonce de ce mardi, croit que l’argent injecté par Québec et Airbus pourrait ruisseler jusqu’à ses fournisseurs.

« Jusqu’à présent, Airbus a investi dans Airbus, illustre l’expert. La chose qu’on a besoin de faire, ce n’est pas nécessairement de réinvestir dans Airbus, mais plutôt chez ses fournisseurs. C’est de cette façon que la multinationale peut s’assurer que sa chaîne d’approvisionnement est aussi solide que celle de chacun de ses fournisseurs. Ça se fait dans l’industrie automobile. »

Signe des difficultés d’approvisionnement généralisées chez l’avionneur européen : celui-ci avait déjà sabré, le mois dernier, sa cible de livraisons pour l’année en cours, qui passait de 800 avions à « environ » 770 appareils.

L’histoire jusqu’ici : 29 octobre 2015 Le gouvernement libéral de Philippe Couillard injecte 1,3 milliard dans la C Series en échange de 49,5 % du programme. 1er juillet 2018 Airbus s’installe aux commandes de la C Series. La part de Québec fond à environ 16 %. 13 février 2020 Bombardier quitte l’aventure. La participation de Québec remonte à 25 %, contre 75 % pour Airbus. 4 février 2022 Le gouvernement Legault remet 380 millions dans l’A220 pour maintenir sa participation à 25 %. Airbus allonge 1,1 milliard.