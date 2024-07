Le fondateur et conseiller stratégique deTruck’N Roll, Ghislain Arsenault, et le président Rémy Auclair

Il y a des noms d’entreprises qui disent tout et d’autres qui sont… plus mystérieux. La Presse profite de l’été pour raconter l’origine de ces noms parfois très connus.

Un propriétaire d’entreprise de camionnage qui choisit le nom de « Truck’N Roll », c’est un joli clin d’œil. Mais quand cette entreprise se spécialise dans les concerts et les spectacles en tous genres, on a ici un vrai trait de génie à faire pâlir d’envie tout titreur ou publicitaire.

Cette inspiration, Ghislain Arsenault l’a eue sur l’autoroute 401 qui mène à Toronto, en 1994.

« Je faisais le transport pour les spectacles de Stéphane Rousseau, d’André-Philippe Gagnon et d’Alain Choquette, mais je n’avais pas de nom, raconte-t-il. Je voulais faire du trucking pour le rock’n’roll : j’ai mixé les deux, ça a donné “Truck’N Roll”. J’ai vérifié que le nom n’était pas déjà pris, je l’ai enregistré. »

Trente ans plus tard, Truck’N Roll est un secret plutôt bien gardé au Québec pour le commun des mortels, mais avec une solide réputation à l’international. « La plupart des gens pensent qu’on ne vient pas du Québec, que c’est une compagnie américaine, dit M. Arsenault. C’est quand ils voient la plaque du Québec que les gens sont surpris. »

Comme dans un studio

L’entreprise dont le siège social est à Dorval compte un parc de 150 remorques qui en fait une des entreprises les plus importantes dans l’industrie du spectacle en Amérique du Nord. En 30 ans, l’entreprise a transporté le matériel de 500 tournées partout dans le monde, de Céline Dion au Cirque du Soleil en passant par Harry Connick Jr, Ed Sheeran, P!nk et Kylie Minogue. Le concept a été poussé jusqu’à la couleur des camions, noire « comme les t-shirts des assistants en coulisses », précise M. Arsenault.

Quand on entre dans les locaux de Truck’N Roll, bardés d’affiches laminées et souvent signées d’artistes comme Paul McCartney, Beyoncé et Michael Bublé, aux murs décorés d’instruments de musique, on a plus l’impression d’être dans un studio d’enregistrement que dans une entreprise de camionnage.

C’est que M. Arsenault, sans être musicien lui-même, se décrit comme un « mélomane ». Il se rappelle encore avec émoi son premier spectacle, le groupe Kiss au Forum de Montréal.

Les locaux de Truck’N Roll, à Dorval PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Les bureaux de Truck’N Roll donnent l’impression d’être dans un studio d’enregistrement.

Pendant 50 ans, son père avait tenu les rênes d’Arsenault Transport, une entreprise de camionnage qui avait notamment compté le Canadien de Montréal et les Expos parmi ses clients, et s’occupait de spectacles la fin de semaine. Après avoir obtenu son baccalauréat en marketing de l’Université Concordia en 1984, Ghislain Arsenault y a travaillé jusqu’en 1993. Il a décidé cette année-là de voler de ses propres ailes.

Une chanson marquante

C’est un appel de René Angélil en 1996 pour une tournée de Céline Dion qui a tout changé. De 1 camion, le parc passe à 3 pour la tournée Falling Into You, puis à 22 en 1998 pour une série de concerts de deux ans à travers l’Amérique du Nord. Même les demandes de prêts sont facilitées par cette association avec Céline Dion, au firmament à l’époque avec la chanson thème du film Titanic, admet-il.

My Heart Will Go On a changé ma vie. S’il n’y avait pas eu Céline, tout ça ne serait pas arrivé. C’est une belle carte de visite : après elle, Harry Connick Jr. a appelé. Ghislain Arsenault, fondateur et conseiller stratégique de Truck’N Roll

M. Arsenault le reconnaît, il était « au bon endroit au bon moment », les spectacles occupant maintenant un rôle central dans l’industrie. « Si j’avais parti ça dix ans plus tôt, ça n’aurait pas fonctionné. » Sa centaine de chauffeurs, des effectifs qui montent jusqu’à 130 en période de pointe, auxquels s’ajoutent une vingtaine d’employés de bureau, « ce sont des passionnés », se réjouit-il.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’entreprise de camionnage compte une centaine de chauffeurs, et jusqu’à 130 en période de pointe.

Après trois décennies à la tête de l’entreprise qu’il a fondée, l’heure de la semi-retraite a sonné pour M. Arsenault. Début juin, il a passé le relais à un employé de longue date – et musicien amateur –, Rémy Auclair. Le nouveau président est, de toute évidence, lui aussi un passionné de cet univers bien particulier, différent du camionnage classique.

« Quand nos chauffeurs sont en tournée, ils n’ont pas besoin de demander la permission pour aller aux toilettes, l’équipe de production les connaît par leur nom », raconte-t-il. Les vedettes, les techniciens de scène et les camionneurs « font tous partie d’une grande famille en tournée ».

Il se montre particulièrement fier de compter plus de 25 % de femmes dans son équipe de chauffeurs. « L’industrie tente de peine et de misère d’atteindre 5 % », rappelle-t-il.

Quant à M. Arsenault, il se promet de profiter enfin de temps libres pour passer plus de temps avec ses proches, ses trois fils et son petit-fils Jackson. « C’est une business tough, je n’ai pas pris beaucoup de vacances. »