Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie du Canada, François-Philippe Champagne

(Montréal) La vente du fleuron québécois Héroux-Devtek à une entreprise américaine sera examinée en vertu de la Loi sur Investissement Canada (LIC), a indiqué le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

Frédéric Lacroix-Couture La Presse Canadienne

Le fabricant de trains d’atterrissage d’avions, dont le siège social est à Longueuil, a annoncé plus tôt ce mois-ci que la société de capital-investissement Platinum Equity Advisors fera l’acquisition de toutes ses actions en circulation.

La valeur de la transaction est estimée à 1,35 milliard.

M. Champagne a dit qu’il était « préoccupant » de voir un « champion québécois qui est un des joueurs clés dans l’industrie aérospatiale », passer sous le contrôle d’investisseurs étrangers.

« Ça soulève toujours des questions. […] C’est certain que cette transaction-là va être soumise à la Loi sur Investissement Canada. On en aura plus à dire lorsqu’on aura fait cette revue-là en vertu de la loi », a affirmé le ministre libéral lors d’une conférence de presse, lundi, en marge du Salon international sur l’aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni.

Il participe à cet évènement, qui se tient jusqu’à vendredi, en compagnie de son confrère aux Transports, Pablo Rodriguez.

La LIC, qui encadre les investissements étrangers, est décrite comme une loi permettant à Ottawa d’examiner « des acquisitions importantes de contrôle d’entreprises canadiennes en fonction de leur avantage net pour l’économie canadienne ».

M. Rodriguez a déclaré avoir rencontré le patron d’Héroux-Devtek dans le cadre du salon international.

PHOTO SPENCER COLBY, LA PRESSE CANADIENNE Le ministre des Transports du Canada, Pablo Rodriguez

Évidemment, c’est une décision d’affaires. Mais je lui ai dit que comme Québécois, ça me faisait un petit quelque chose, cette transaction-là. Mais il nous a expliqué la raison de ce qu’il a fait. C’est une décision commerciale. Pablo Rodriguez, ministre des Transports du Canada

La transaction entre le fabricant et le fonds d’investissement devrait être finalisée avant la fin de l’exercice financier actuel de la société, le 31 mars 2025. Selon l’entente avec Platinum Equity, le siège d’Héroux-Devtek demeurera à Longueuil et ses autres activités, dont son centre de recherche et développement de Saint-Hubert, resteront également au Québec.

L’entreprise québécoise possède aussi des installations à Montréal et à Laval, en Ontario, aux États-Unis, au Royaume-Uni, ainsi qu’en Espagne. En tout, elle compte 1800 employés.