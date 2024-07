Californie Les travailleurs de Disneyland se dotent d’un mandat de grève

(New York) Des milliers de travailleurs des parcs à thème et des complexes hôteliers de Disney en Californie ont voté vendredi soir pour autoriser une éventuelle grève, alors que les négociations contractuelles s’éternisent sur les salaires, les congés de maladie et d’autres avantages sociaux.