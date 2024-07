La société de portefeuille torontoise Fairfax a bouclé durant le week-end une entente de 1,7 milliard pour faire l’acquisition du détaillant spécialisé en matelas et accessoires de sommeil Dormez-vous (Sleep Country au Canada anglais).

Représentant une prime de 28 % par rapport au cours boursier enregistré à la fermeture des marchés vendredi, l’offre de 35 $ par action proposée par Fairfax et acceptée par le conseil d’administration du détaillant est jugée opportuniste par l’analyste Martin Landry, de la firme Stifel/GMP.

« L’entreprise occupe une place prépondérante dans l’industrie du matelas au Canada, avec une part de marché estimée à 40 %. Elle est bien implantée, ce qui lui confère un pouvoir de négociation avec les fabricants de matelas. Cela se traduit par une rentabilité bien supérieure à celle des autres détaillants nord-américains du secteur. Ces caractéristiques justifient un multiple d’évaluation plus élevé que les transactions récentes observées dans l’industrie. »

À première vue, le prix proposé par Fairfax apparaît donc inférieur à ce que Martin Landry aurait pu attendre. Il pense néanmoins que les actionnaires soutiendront la transaction étant donné la « faible » probabilité d’autres offres et la certitude de bénéficier d’une valeur bonifiée.

Compte tenu de la baisse du prix de l’action sur les marchés – le titre valait plus de 40 $ il y a moins de trois ans et avait clôturé la dernière semaine à 27,28 $ à Toronto –, Martin Landry croit que l’entreprise a eu plusieurs discussions avec des sociétés de capital-investissement au cours des dernières années. « Ces discussions ont très probablement informé et guidé le conseil d’administration et le comité spécial dans leur évaluation de l’offre de Fairfax », dit-il.

Il n’y a, selon lui, qu’un nombre limité d’acteurs stratégiques capables et intéressés à acquérir l’entreprise.

« Tempur Sealy est l’acteur stratégique évident qui vient à l’esprit. Toutefois, le moment n’est pas idéal pour Tempur Sealy, car cette entreprise est confrontée à des problèmes antitrust dans ses efforts visant à conclure l’acquisition de la compagnie Mattress Firm. »

Le titre a dépassé la barre des 35 $ à la Bourse de Toronto durant la séance de lundi, laissant croire que certains investisseurs anticipent une offre concurrente de la part, peut-être, d’un autre acteur financier.

Martin Landry dit par ailleurs comprendre que la transaction proposée n’est pas le résultat d’un processus de vente lancé par les dirigeants, mais plutôt le fruit d’une offre ponctuelle par Fairfax.

Dans une note envoyée à ses clients lundi, l’analyste Tom Callaghan, de RBC, dit considérer le projet d’acquisition présenté lundi comme une affirmation de la « forte position » de la marque sur le marché en tant que premier détaillant de matelas au Canada.

Pour que l’opération se concrétise, l’offre de Fairfax doit obtenir l’appui d’au moins 66 2/3 % des votes exprimés par les détenteurs des actions ordinaires.

« Cette transaction démontre clairement la valeur et la force de nos marques et de notre organisation », commente par communiqué Stewart Schaefer, président-directeur général de Sleep Country/Dormez-vous.

« Nous sommes impatients de travailler avec Stewart et toute l’équipe de Sleep Country afin de poursuivre le développement à long terme de cette remarquable réussite canadienne », a de son côté souligné le grand patron de Fairfax, Prem Watsa.

Une indemnité de résiliation de 36,5 millions de dollars est payable à Fairfax par l’entreprise advenant que l’accord soit résilié « dans certaines circonstances ».

L’entreprise possède 19 entrepôts et 304 magasins au pays (60 au Québec).