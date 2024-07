La majorité des entreprises pétrolières et gazières ont des plans d’urgence afin de protéger leurs actifs et leurs employés en cas de conditions climatiques extrêmes.

(Calgary) Les conditions climatiques extrêmes représentent des dangers croissants pour l’industrie pétrolière et gazière.

Amanda Stephenson La Presse Canadienne

Plusieurs entreprises canadiennes ont été contraintes cette semaine à évacuer des travailleurs menacés par des incendies de forêt dans le nord de l’Alberta. La production pétrolière du pays a également été affectée par des incendies de forêt en 2016 et en 2023.

Encore récemment, l’ouragan Beryl a provoqué la fermeture des plateformes pétrolières dans le golfe du Mexique, aux États-Unis.

Les météorologues préviennent que ce type d’évènement sera plus fréquent et plus grave à cause des changements climatiques.

La majorité des entreprises pétrolières et gazières ont des plans d’urgence afin de protéger leurs actifs et leurs employés en cas de conditions climatiques extrêmes.

Toutefois, la fermeture d’une importante unité de production, même à titre de prévention, peut coûter des millions de dollars par jour à une entreprise.