S’il fallait des preuves que la protection de l’environnement est rentable, la toute nouvelle brasserie Molson Coors de Longueuil en est remplie. Cette usine entièrement automatisée a été l’occasion d’augmenter la production tout en réduisant l’empreinte écologique. Résultat : on y émet deux fois moins de gaz à effet de serre qu’à l’ancienne brasserie de la rue Notre-Dame. Voici quelques éléments de la recette, avec visite guidée.

Héritage et levure

Bien avant d’arriver à la brasserie Molson Coors, sur la route de l’Aéroport à Longueuil, on voit de loin la fameuse horloge mythique, une réplique de celle qui orne la vieille brasserie de la rue Notre-Dame depuis 1950. Détail cocasse, elle affiche la mauvaise heure, une demi-heure d’avance.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Tim Crease, directeur général de la brasserie

« On attend des réparations, explique, un peu gêné, Tim Crease, directeur général de la brasserie. Mais c’était important pour notre héritage d’apporter quelques éléments de la vieille brasserie. On a aussi un peu d’équipement, quelques pièces historiques. »

Une de ces « pièces » inattendues est la levure. Une révélation importante sera faite après une heure de visite : cet ingrédient est techniquement le même depuis 238 ans. « Notre levure, c’est notre secret protégé, c’est la même en droite ligne, sans interruption, depuis 1786 », explique Valérie Fraser, maître brasseuse et directrice de l’empaquetage.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Valérie Fraser, maître brasseuse et directrice de l’empaquetage

Sept étages en moins

Au moment du déménagement, en 2021, l’ancienne brasserie était un véritable labyrinthe construit un morceau après l’autre et s’étendant sur huit étages. De la réception du grain à l’embouteillage, le cheminement de la production suivait un trajet défiant parfois la logique, montant et descendant de façon peu optimale. « C’était parfois surprenant, le chemin utilisé », résume François Lefebvre, directeur régional, affaires publiques et gouvernementales. « L’usine devait être modernisée, mais on était rendu à la limite de ce qui pouvait être fait », estime M. Crease.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE De la réception du grain à l’embouteillage, tout a été ramené sur un seul niveau à Longueuil, sur un immense terrain de 8 millions de pieds carrés où les sections se succèdent logiquement selon les étapes de production.

Tout a été ramené sur un seul niveau à Longueuil, sur un immense terrain de 6 millions de pieds carrés où les sections se succèdent logiquement selon les étapes de production. La brasserie elle-même a une surface de 850 000 pieds carrés, « 50 patinoires de la Ligue nationale », précise le directeur général. « Tout a été construit dans le but d’avoir une usine moderne, prête pour le futur. C’est beaucoup plus condensé pour être le plus efficace possible, avec moins de tuyauterie et de câblage. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La nouvelle usine de Molson Coors à Longueuil

Le coût de l’eau

Un des aspects les plus importants du brassage est évidemment l’eau, qui provient ici du réseau de distribution de Longueuil. Cette eau est traitée aux rayons ultraviolets, filtrée et chlorée pour assurer un goût standard aux quelque 150 millions de litres de bière et de boissons à base de malt produits l’an dernier à Longueuil, sur une capacité de 230 millions.

Globalement, indique M. Lefebvre, la consommation d’eau a baissé « de 40 à 45 % » depuis le déménagement. On est passé sous le ratio qui était à l’époque de 5 hectolitres d’eau par hectolitre de produit, et l’« ambition est de passer sous la barre des 3 hectolitres d’eau par hectolitre dans les années à venir », annonce-t-il.

Le traitement des eaux usées offre une occasion intéressante : celle d’utiliser les biogaz émis par la station d’épuration, avant le rejet dans le système d’égouts de la ville. « Nous sommes encore en phase d’étude, c’est une amélioration continue », précise M. Lefebvre.

Automatisation et facture d’Hydro

Il a fallu une dizaine de minutes lors de la visite de La Presse sur le plancher de l’usine pour voir apparaître un premier employé. Tout, ou presque, est ici automatisé et supervisé à partir de salles de contrôle en retrait de la chaîne de production. On a plus l’impression d’être dans un laboratoire que dans une usine traditionnelle.

« Le contrôle du bâtiment, les changements d’air, la climatisation, tout est contrôlé par ordinateur pour s’assurer que ce soit le plus efficace possible du point de vue énergétique », explique Tim Crease. Ici aussi, comme pour l’eau, on estime les économies d’électricité à 40 %. Un autre exemple d’optimisation : alors que les anciennes cuves étaient regroupées dans une immense salle froide, les nouvelles cuves ont maintenant chacune leur système de refroidissement. Les dernières, juste avant l’embouteillage, n’en ont même pas.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Alors que les anciennes cuves étaient regroupées dans une immense salle froide, les nouvelles cuves ont maintenant chacune leur système de refroidissement.

Avec toute cette automatisation, à quoi alors s’occupent les 420 travailleurs, dont le quart sont des femmes ? M. Crease sourit. « C’est comme en Formule 1 : ça prend un pilote de qualité pour la conduire […] Nous avons nos propres électriciens, plombiers, techniciens de laboratoire, on est comme une petite ville autonome. »

Vers le zéro déchet

Tout, dans cette usine, est pensé en fonction de la récupération. Le CO 2 produit lors de la fermentation est ainsi réutilisé aux étapes d’empaquetage et de brassage, la chaleur émise par les cheminées et les compresseurs de refroidissement est réinjectée pour chauffer l’eau.

Quant aux résidus de brassage, la drêche, ils sont revendus « à 100 % » aux producteurs locaux, qui l’utilisent notamment pour l’alimentation des porcs, explique François Lefebvre.

Il sort finalement très peu de déchets de cette brasserie, se réjouit-il, à peine 0,8 % vers les décharges. « On vise le zéro déchet très bientôt. »

Les émissions de gaz à effet de serre sont à l’avenant : de 13 900 tonnes d’équivalent CO 2 en 2020, on a atteint 7400 tonnes l’an dernier, une réduction notable de 47 %. « On a un objectif de 6000 tonnes d’ici la fin 2024 », précise le directeur régional.