(Montréal) Une seconde journée de grève a été lancée samedi matin par les employées du zoo de Granby, pour une durée indéterminée. Les négociations n’avancent toujours pas assez vite, estiment les employés représentés par le Syndicat national des salariés de la Société zoologique de Granby (CSN), section saisonniers.

La Presse Canadienne

Le syndicat représente quelque 130 employés, qui comprennent des techniciens vétérinaires et en soins animaliers, des naturalistes-interprètes, des mécaniciens, des menuisiers ainsi qu’une partie du personnel administratif du zoo.

Une première journée avait eu lieu le 9 juillet, à la suite de laquelle les négociations avaient repris, sans grand succès.

Ils revendiquent pour leur nouvelle convention collective – l’ancienne est échue depuis le 31 décembre – des conditions de travail en accord avec les préoccupations de 2024. C’est-à-dire qui permet notamment une meilleure conciliation entre le travail et la famille et moins de précarité pour les employés. À plus forte raison pour les travailleurs temporaires.

Le syndicat dénonce, entre autres, un certain nombre de contraintes qui auraient été imposées par la direction ainsi que le recours à des sous-traitants qui met en péril le travail de certains employés à l’interne.

La CSN réclame également qu’il n’y ait plus que deux statuts d’employés : régulier et à temps partiel.

Dans un communiqué publié samedi matin, la direction du zoo affirme qu’elle respecte « le droit des employés en grève d’exprimer leurs préoccupations ». Elle dit faire tout en son pouvoir pour résoudre rapidement ce conflit par l’entremise d’une entente mutuellement avantageuse pour toutes les parties concernées.

Malgré ce débrayage, le zoo reste ouvert et continue d’accueillir les visiteurs.

Le syndicat ainsi que la direction assurent chacun, dans des communiqués distincts, que le bien-être des animaux ne souffrira pas de cette grève, alors que le parc reste ouvert aux visiteurs. Ce sont certaines des animations proposées par le parc qui pâtissent du mouvement syndical, avec des suspensions.