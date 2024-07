C’est l’étape qui permet à Groupe DCM d’atteindre une « taille critique ». En réalisant sa première acquisition à l’extérieur du Québec, le fabricant d’outillage et de pièces aéronautiques consolide sa place dans l’industrie tout en demeurant sous contrôle québécois.

DCM fait aussi d’une pierre deux coups en avalant DH Aerospace puisque cette entreprise se spécialise dans deux segments jugés complémentaires : la fabrication de composants structuraux de grande dimension (Koss Aerospace) et le traitement de surfaces (Brampton Processing).

Atteindre sa « taille critique », c’est afficher des revenus annuels supérieurs à 100 millions, souligne le président-directeur général de DCM, Jean-Charles Raillat, ajoutant que ce seuil est franchi grâce à la transaction.

« En aéronautique, quand on a un chiffre d’affaires en deçà de ce niveau, c’est relativement compliqué d’être un fournisseur de premier rang pour les grands fabricants. On aura désormais cette taille, et bien plus. »

Le montant de la transaction, annoncée ce vendredi, n’a pas été précisé. Elle survient à quelques jours du Salon international de l’aéronautique de Farnborough, la grand-messe de l’industrie aéronautique, qui débute lundi prochain, au Royaume-Uni.

Pour M. Raillat, qui y prendra part, l’évènement aura un caractère particulier cette année. Il compte profiter de son passage de l’autre côté de l’Atlantique pour expliquer ce que le fabricant québécois sera désormais en mesure d’offrir.

« Notre procédé va maintenant être intégré du début de l’usinage jusqu’à la fin de l’assemblage, souligne-t-il. Les pièces ne vont plus sortir du giron de DCM. »

A à Z

DCM se spécialise dans trois secteurs. Elle fabrique des pièces d’avions, elle réalise la conception et la fabrication d’outils d’entretien pour l’aéronautique et elle répare également des pièces.

« Concrètement, cette transaction va permettre à DCM de faire de plus gros sous-assemblages, souligne Frédéric Loiselle, associé de Partenaires Thrust Capital, propriétaire du fabricant québécois. DH Aerospace a aussi une clientèle complémentaire (notamment Gulfstream) à DCM. »

Airbus, Bombardier, Embraer, Bell Textron et Lockheed Martin sont parmi les géants de l’industrie qui figurent déjà sur la liste des clients de DCM.

L’entreprise réalise cette nouvelle prise une semaine après la décision de Héroux-Devtek d’accepter l’offre d’achat d’une firme américaine qui valorise le spécialiste québécois des trains d’atterrissage à 1,34 milliard.

Partenaires Thrust Capital pilote un fonds visant à aider les PME du secteur aérospatial à croître afin de se tailler une place de choix auprès des grands donneurs d’ordres comme Airbus, Bombardier et Boeing. La firme québécoise avait acquis DCM en décembre dernier, avec l’aide d’Investissement Québec – le bras financier de l’État québécois – et Desjardins Capital.

L’entreprise québécoise devrait accueillir environ 100 employés et met la main sur trois sites situés dans la région du Grand Toronto. La transaction fera passer son chiffre d’affaires annuel au-delà de 100 millions, selon M. Loiselle. Celui-ci estime que d’autres transactions sont à venir et que DCM pourrait regarder au sud de la frontière.

D’ici là, elle se concentrera sur la croissance interne de ses activités.

Annoncé en juin 2022, le fonds de Partenaires Thrust Capital avait récolté 77 millions. Le gouvernement Legault avait allongé 30 millions, aux côtés du Fonds de solidarité FTQ (20 millions) et du Mouvement Desjardins (12,5 millions).

L’objectif est d’atteindre 100 millions, une cible qui n’a pas changé, affirme M. Loiselle.

Groupe DCM en bref Année de fondation : 1987 Siège social : Saint-Bruno-de-Montarville Usines : Trois au Québec et une à Toulouse, en France Effectif : Environ 450 personnes (en tenant compte de l’acquisition de DH Aerospace)