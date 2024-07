(Paris) Le géant français du jeu vidéo Ubisoft a enregistré un chiffre d’affaires en hausse de 11,4 % au premier trimestre de son exercice décalé 2024-2025, à 323,5 millions d’euros, a-t-il annoncé jeudi, confirmant aussi ses objectifs pour la période.

Agence France-Presse

Porté par la bonne performance de ses licences, comme Assassin’s Creed, Rainbow Six ou The Crew, l’éditeur affiche une hausse de 7,8 % à taux de change constants du « net bookings » (« réservations nettes », soit les ventes hors revenus différés, son indicateur de référence), à 290 millions d’euros, précise-t-il dans un communiqué.

« Dans un marché sélectif, nous avons réalisé un début d’année solide avec un “net bookings” supérieur à l’objectif, confirmant que nous sommes sur la bonne voie » a commenté Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, cité dans le communiqué.

Ubisoft s’est également félicité des « débuts encourageants » de XDefiant, jeu de tir compétitif lancé en mai et qui a attiré « plus de dix millions de joueurs au cours de ses deux premières semaines ».

Au deuxième trimestre, Ubisoft anticipe un « “net bookings” aux alentours de 500 millions d’euros » et confirme ses objectifs financiers pour le reste de l’année, prévoyant notamment « une croissance solide du “net bookings” » et une « légère progression du résultat opérationnel non-IFRS ».

L’éditeur français joue gros dans les mois à venir puisqu’il prévoit deux lancements majeurs d’ici fin 2024 : le 30 août, Star Wars Outlaws, jeu d’aventure spatial dans l’univers de la célèbre série de films créée par George Lucas, puis le 15 novembre, Assassin’s Creed Shadows, qui transporte sa franchise la plus populaire dans le Japon féodal.

PHOTO ROBYN BECK, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Ubisoft lancera son nouveau jeu Star Wars Outlaws le 30 août.

« On s’attend […] à ce que ce soit parmi les plus gros jeux, en termes de ventes, de l’industrie cette année et parmi nos meilleures ventes historiques », a souligné Frédérick Duguet, le directeur financier du groupe, lors d’une conférence téléphonique.

Star Wars Outlaws va ainsi bénéficier de la plus grosse campagne marketing de l’histoire du géant français.

PHOTO ROBYN BECK, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Assassin’s Creed Shadows transportera la franchise la plus populaire d’Ubisoft dans le Japon féodal.

Les premiers jeux Activision Blizzard devraient arriver en streaming sur la plateforme Ubisoft+ « d’ici la fin de l’année fiscale », a-t-il aussi indiqué, conséquence de l’accord noué avec Microsoft l’an dernier pour permettre au propriétaire de la Xbox de valider son rachat de l’éditeur de Call of Duty.

Bien qu’il ait « sous-performé au lancement » en février, le jeu de pirates Skull and Bones figure « parmi les meilleurs jeux de notre portefeuille en termes d’engagement et de rétention » des joueurs, a également précisé Frédérick Duguet.

Le groupe a par ailleurs indiqué avoir repoussé la sortie de deux jeux pour mobiles, Rainbow Six Mobile et The Division Resurgence, qui ne sont plus attendus pour l’année fiscale 2025.

Son plan de réduction des coûts de 200 millions d’euros d’ici 2025-2026, annoncé en janvier 2023, se poursuit au travers d’une sélectivité accrue des investissements, une simplification de son organisation, une croissance de la mobilité interne et un contrôle strict du recrutement, a indiqué Ubisoft.