Le Prime Day, c’est payant pour une entreprise québécoise présente sur Amazon ? Si l’évènement de soldes annuel propose des tonnes de soldes, des entreprises d’ici réussissent à en profiter… sans offrir le moindre rabais sur la plateforme.

Pour l’entreprise québécoise Tella & Stella, offrir des rabais pour le Prime Day signifie au moins trois fois plus de ventes qu’une journée ordinaire sur Amazon. Mais l’entreprise, qui se spécialise dans les laisses et colliers pour chiens, a décidé de ne pas en offrir pour la première fois en six ans.

« Et cette année, seulement pour la première journée, nous avons finalement vendu environ… 2,5 fois plus qu’une journée ordinaire, soit un peu moins que l’an passé », compare Alexandre Hébert, président de Tella & Stella. Une différence intéressante avec l’an dernier qui mérite d’être étudiée, selon lui.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La boutique de Tella & Stella sur Amazon

Le Prime Day d’Amazon est un évènement de soldes annuel exclusif aux abonnés Prime, qui a eu lieu cette année les 16 et 17 juillet. Il représente 1 à 2 % des ventes mondiales nettes de la plateforme, selon CFRA Research. Mais si les entreprises présentes sur Amazon proposent des tonnes de rabais concurrentiels pendant ces deux jours depuis 10 ans, elles ne sont pas obligées d’en offrir.

Doyon Després a expérimenté le Prime Day pour la première fois. L’entreprise, qui œuvre dans les produits de cuisine, est arrivée sur Amazon en novembre dernier.

« À la première journée, on a pratiquement autant de ventes que sur notre propre site web », explique Stéphanie Cloutier, directrice marketing et expérience client chez Doyon Després.

Si seulement 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise était constitué des ventes en ligne avant sa présence sur Amazon, le Prime Day pourrait changer la donne.

La livraison gratuite, une clé

Qu’est-ce qui explique que l’évènement soit profitable mêm sans rabais ?

Selon Novatize, agence spécialisée en commerce en ligne, c’est l’importance du trafic généré sur le site d’Amazon, mais aussi la livraison gratuite dont bénéficient les membres Prime.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, « la livraison gratuite est de loin, pour les Canadiens, l’avantage le plus intéressant pour encourager les consommateurs à adhérer à un programme de fidélité, bien avant les rabais exclusifs sur les produits », explique François-Jérôme Gosselin, président de Novatize.

C’est d’ailleurs ce que révèle un sondage dévoilé par l’organisation, réalisé en collaboration avec Léger. Si 14 % des Canadiens ont évalué que les rabais sur les produits représentaient le meilleur incitatif pour adhérer à un programme de fidélité, c’est la livraison gratuite qui l’emporte, avec 35 % des votes. Et sept Canadiens sur dix l’ont au moins classée dans leur top 3.

« Même sur notre site personnel, les gens vont acheter davantage juste pour obtenir la livraison gratuite », souligne Stéphanie Cloutier.

Des avantages, et des défis

Pour Tella & Stella comme pour Doyon Després, 60 % à 70 % des consommateurs issus d’Amazon proviennent des autres provinces canadiennes. Cela constitue un avantage de taille pour les deux entreprises.

Une autre entreprise québécoise abonde en ce sens. Pour GURU, qui a de son côté offert des rabais pour le Prime Day, il s’agit du principal motif derrière sa présence sur la plateforme. « C’est 46 à 50 % des Canadiens qui ont accès à un compte Prime », souligne le président de Novatize.

Les plus gros défis ? Selon les entreprises sondées, il s’agit de la concurrence, de la rétention de la clientèle et de la rentabilité.

« Nos produits sont plus lourds, alors les frais d’expédition sont onéreux », constate Antoine Théorêt Poupart, directeur de l’e-commerce chez GURU.

Les frais liés à la vente de produits sur Amazon, qui comprennent l’entreposage, l’expédition et la part d’Amazon, peuvent s’élever, en moyenne, à un peu plus de 30 % par produit.

PHOTO RICHARD VOGEL, ASSOCIATED PRESS Des employés d’Amazon au travail dans un entrepôt de South Gate, en Californie, mardi

« Ce qui est dur sur Amazon, c’est de se faire une place », estime M. Hébert, de chez Tella & Stella. « Mais depuis qu’on a établi qu’on est une compagnie canadienne, on a tout de suite vu les effets positifs dans les commentaires et sur nos ventes », ajoute-t-il.

Somme toute, les trois entreprises sondées sont du même avis.

« Si je ne suis pas [sur Amazon], quelqu’un d’autre va être là, alors autant profiter de la notoriété et des avantages que ça peut nous procurer », résume Mme Cloutier.

Même la concurrence

Plusieurs géants du commerce de détail ont emboîté le pas et ont commencé à offrir des rabais en ligne… pendant les deux mêmes jours, les 16 et 17 juillet.

Selon Novatize, le trafic généré en ligne par Amazon lors des deux journées de soldes peut se révéler bénéfique pour une entreprise, même si on ne vend pas sur la plateforme.

Le consommateur cherche à conclure la meilleure affaire, et avant d’acheter, il va aller comparer le prix offert sur Amazon sur d’autres sites. François-Jérôme Gosselin, président de Novatize

Les secteurs les plus populaires lors du Prime Day ? Les produits ménagers, les vêtements et l’électronique : des entreprises comme L’Équipeur, Torréfactorie ou Best Buy ont offert des ventes éclair mardi et mercredi.

« Best Buy fait des soldes sur une base régulière et, oui, le solde 48 h Chrono est aux mêmes dates que le solde d’Amazon, cela permet de donner aux Québécois plus d’options pour économiser », rapporte le directeur marketing et affaires corporatives chez Best Buy au Québec, Thierry Lopez.

Selon les projections d’Adobe Analytics, les acheteurs sont susceptibles de dépenser environ 14 milliards de dollars pendant l’évènement Prime Day d’Amazon. Il s’agit d’une augmentation de 10,5 % par rapport au Prime Day 2023.