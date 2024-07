L’entreprise montréalaise Planned, spécialisée dans l’organisation informatisée d’évènements d’affaires, obtient 35 millions de dollars en nouveaux capitaux pour appuyer sa forte croissance.

Avec cette nouvelle capitalisation, menée d’ailleurs par ses deux principaux investisseurs, les firmes américaines de capital-risque Drive Capital et Outsiders Funds, l’entreprise porte à près de 65 millions de dollars le montant total des fonds obtenus en financement et en capitalisation depuis sa fondation en 2017.

En discussion avec La Presse, le PDG et cofondateur de Planned, Marc-Antoine Bonin, indique que cette nouvelle injection de capitaux servira surtout à financer trois priorités de développement :

l’ajout de services de réservations de voyages d’affaires à ses services en ligne de planification et de gestion d’évènements d’affaires ;

l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) ;

l’augmentation de sa capacité d’embauche de talents spécialisés à son siège social de Montréal, ainsi qu’à ses nouveaux bureaux à Amsterdam, pour le marché européen, et à Singapour, pour le marché d’Asie-Pacifique.

« Nous avons une année de très forte croissance de nos revenus – multipliés par cinq – qui proviennent de deux sources principales : les revenus de contrats de base avec de grandes entreprises et organisations, ainsi que les frais de service ou les commissions perçus sur les achats de services événementiels », explique Marc-Antoine Bonin.

À ce rythme, Planned prévoit atteindre le seuil du millier d’évènements d’affaires par mois.

La majeure partie de sa clientèle se compose d’entreprises ou d’organisations de 1000 employés ou plus dans trois principaux secteurs d’activité : les technologies de services en ligne, les services professionnels (droit, comptabilité, analyse-conseil, etc.) et les grandes marques dans le marché des vêtements et des cosmétiques.

« Le secteur de la planification et la gestion des évènements et des voyages d’affaires sont très complexes, mais ils fonctionnent encore de façon profondément traditionnelle et manuelle », indique le PDG de Planned.

« Défier le statu quo »

« Avec le développement de l’intelligence artificielle [IA], ça change tout. Notre vision est qu’en combinant le service humain et l’IA, nous pouvons défier le statu quo des agences de voyages traditionnelles et d’évènements d’affaires afin de fournir un service plus rapide et plus personnalisé aux clients. En offrant des services automatisés par l’IA, Planned aide aussi ses clients à économiser de manière constante sur leurs budgets d’évènements d’affaires. »

Côté effectifs, Planned prévoit passer le seuil de la centaine d’employés au cours des prochains mois. Ce serait dix fois plus qu’il y a deux ans, alors que l’entreprise sortait d’une crise majeure du marché des évènements d’affaires durant la pandémie.

D’ailleurs, afin d’appuyer l’ajout de la gestion de voyages d’affaires à ses services d’organisation d’évènements, le conseil d’administration de Planned vient de s’adjoindre le PDG et cofondateur de l’entreprise en ligne de voyage Hopper, Frédéric Lalonde.

« L’approche innovante de Planned en fait un acteur incontournable dans une industrie qui est quasi archaïque. Je suis impatient de contribuer à son succès et à sa croissance », commente M. Lalonde par communiqué.