(Oakville) Ford Motor annonce qu’il prévoit assembler ses camionnettes Super Duty de série F à son usine d’Oakville, en Ontario, à partir de 2026, une décision qui intervient dans un contexte de retards dans le démarrage de la production prévue de véhicules électriques sur le site.

La Presse Canadienne

Le constructeur automobile américain a indiqué que cette décision augmenterait la capacité jusqu’à 100 000 unités supplémentaires et soutiendrait 1800 emplois à l’usine qui seraient pourvus par des travailleurs représentés par Unifor.

Ford a annoncé l’année dernière son intention de dépenser 1,8 milliard pour transformer l’usine en une plaque tournante de la construction de véhicules électriques, y compris l’assemblage de véhicules et de batteries.

Mais après avoir prévu de démarrer la production de véhicules électriques dans l’usine en 2025, la société a annoncé en avril qu’elle repoussait l’échéancier à 2027 afin de donner au marché de consommateurs plus de temps pour se mettre en place et permettre le développement plus poussé de la technologie des batteries de véhicules électriques.

L’entreprise avait indiqué que certains employés restaient sur place pendant la transformation de l’usine, mais qu’il y aurait des mises à pied, soulignant qu’elle travaillerait avec Unifor pour atténuer l’effet du retard sur sa main-d’œuvre.

L’implantation de la production des camionnettes Super Duty dans l’usine canadienne signifie que certains employés retourneront au travail un an plus tôt que prévu, a annoncé l’entreprise jeudi.

« Super Duty est un outil vital pour les entreprises et les particuliers du monde entier et, même avec nos usines de camions du Kentucky et d’assemblage de l’Ohio fonctionnant à plein régime, nous ne pouvons pas répondre à la demande », a déclaré le président et chef de la direction de Ford, Jim Farley, dans un communiqué de presse.

« Tout de même, nous sommes impatients d’introduire des véhicules utilitaires électriques à trois rangées, en tirant parti de notre expérience dans le domaine des véhicules utilitaires à trois rangées et de nos connaissances en tant que deuxième marque américaine de véhicules électriques pour proposer des véhicules fantastiques et rentables. »

Les 1800 postes représentent 400 de plus que ce qui aurait été initialement nécessaire pour produire le véhicule électrique à trois rangées après la refonte de l’usine, a indiqué l’entreprise.

Ford dépense environ 3 milliards US pour étendre la production de Super Duty au Canada, dont 2,3 milliards US pour installer des opérations d’assemblage et d’emboutissage intégrées à l’usine d’Oakville.

L’augmentation de la production crée également environ 150 emplois au Windsor Engine Complex de l’entreprise, qui fabriquera davantage de moteurs V8 pour les camions Super Duty.

Cette décision a été saluée par le syndicat, qui jugeait la période de délai de la production des véhicules électriques « trop longue, trop perturbatrice et trop préjudiciable ».

« Ce nouveau programme de réoutillage pour l’usine d’Oakville prend en compte les préoccupations de notre syndicat », a déclaré la présidente nationale d’Unifor, Lana Payne, dans un communiqué de presse.

Grâce à la collaboration de nos sections locales et ainsi que de la direction de l’entreprise, nous avons conclu une entente qui permettra à nos membres de reprendre plus rapidement le travail, mais qui protégera également leurs emplois pour l’avenir. la présidente nationale d’Unifor, Lana Payne

Unifor a indiqué qu’il prévoyait qu’une version électrifiée de la camionnette serait également produite à l’usine d’Oakville « plus tard au cours des dix prochaines années ».

Le ministre du Développement économique de l’Ontario, Vic Fedeli, a également salué cette annonce, affirmant dans un communiqué qu’elle « démontre la confiance continue de l’entreprise dans la chaîne d’approvisionnement automobile de bout en bout que nous avons bâtie dans la province et dans notre talent manufacturier de classe mondiale ».

Les plans de dépenses de Ford pour l’usine d’Oakville ont été annoncés pour la première fois en 2020 dans le cadre de négociations syndicales, les travailleurs recherchant des engagements de production à long terme et les trois constructeurs automobiles de Detroit acceptant finalement d’investir dans les activités canadiennes de concert avec les accords de dépenses des gouvernements fédéral et de l’Ontario.

Les deux gouvernements ont convenu de fournir chacun 295 millions pour garantir l’investissement de Ford.

Les lignes directrices fédérales visent à ce que 20 % des véhicules neufs vendus au Canada soient à zéro émission d’ici 2026, au moins 60 % d’ici 2030 et 100 % d’ici 2035.