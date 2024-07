La Distillerie Arsenal annonce l’acquisition de la marque Distillerie du St. Laurent, moins de deux mois après l’annonce de la faillite de l’entreprise du Bas-Saint-Laurent.

Les beaux locaux de la distillerie de Pointe-au-Père, signés par l’Atelier Pierre Thibault, restent toutefois fermés – ce sont les stocks et la marque qui sont au cœur de cette transaction. L’équipement en est aussi exclu.

« On ne voulait pas que la marque disparaisse », explique François Nolin, copropriétaire de la Distillerie Arsenal qui a inauguré à Québec, l’automne dernier, ses lieux de production en bordure du boulevard Charest.

Les bâtiments de briques rouges sont une récupération de l’ancienne usine de munitions Arsenal Saint-Malo. En plus des alambics et des fûts de la distillerie, on y trouve un restaurant et une boutique où l’on pourra se procurer les gins de la Distillerie du St. Laurent.

Selon François Nolin, en achetant cette marque reconnue, Arsenal veut se bâtir un portefeuille plus grand et crédible, notamment auprès de la SAQ. « Ça nous permet, dit-il, d’avoir une reconnaissance beaucoup plus rapidement comme étant un joueur capable d’avoir des produits. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le restaurant Arsenal & Co. à Québec, dans le quartier Saint-Sauveur

La Distillerie Arsenal est un ambitieux projet qui, dans les faits, n’a pas d’alcools à proposer pour le moment.

« On vient tout juste d’avoir de la SAQ l’approbation de nos étiquettes, la semaine dernière », précise François Nolin, qui souligne la complexité du processus. Le projet Arsenal est né il y a trois ans. François Nolin connaît bien le milieu de l’alcool : il est le fondateur de la brasserie Archibald – vendue à Labatt en 2016.

Une situation difficile

Arsenal prend de l’expansion dans un moment difficile pour les distilleries québécoises. De l’avis même de leur regroupement, les deux tiers des petites distilleries québécoises sont déficitaires.

Dans ce contexte, la faillite de la Distillerie du St. Laurent avait fait grand bruit le printemps dernier, l’entreprise étant très respectée dans le milieu.

« Depuis le début, St. Laurent était une espèce d’icône, un modèle, confie François Nolin. Leurs valeurs, la qualité de leurs produits, tout le travail qu’ils faisaient, leur procédé de fabrication : c’était quelque chose qu’on respectait énormément, qu’on admirait beaucoup. »

Sans surprise alors, les gins de la Distillerie du St. Laurent continueront d’être produits selon les mêmes recettes, avec des produits marins, notamment.