L’application québécoise FoodHero s’étend dans le reste du Canada grâce à une entente avec Empire, propriétaire de la chaîne Sobeys.

Ce partenariat ajoute 500 épiceries et double dès maintenant la portée potentielle de FoodHero, en plus de lui ouvrir les portes des marchés de l’Ontario, du Canada atlantique et de l’ouest du pays.

Lancée en 2019, l’application permet à ses usagers de faire leur épicerie en bénéficiant de rabais substantiels. Au Québec, les consommateurs économisent entre 30 % et 50 % du prix d’origine de l’aliment alors que dans le reste du Canada, il s’agit d’un rabais fixe de 50 %.

FoodHero permet de mettre la main sur des produits moins frais, qui sont congelés avant leur date de péremption, s’il s’agit par exemple de viande ou de poisson, ou dont la date de fraîcheur approche. Ce qui fait le bonheur des consommateurs qui veulent éviter le gaspillage alimentaire, mais qui ont aussi besoin de réduire la facture d’épicerie.

Car, explique Jonathan Defoy, fondateur de FoodHero, l’inflation alimentaire a convaincu de nombreux nouveaux utilisateurs de s’intéresser à son application.

« On ne se réjouit pas de l’inflation, dit-il, mais le contexte a fait que plus que jamais, réduire la facture d’épicerie est important. »

Sortir du lot

Reste maintenant à trouver une clientèle, dans un marché mature. Car en seulement cinq ans d’existence, beaucoup de choses se sont passées dans les habitudes des consommateurs, dont une pandémie et les habitudes antigaspillage alimentaire qui sont sorties de la marge.

Comment alors sortir du lot parmi la compétition des autres solutions de récupération alimentaire ?

« On a lancé en mai 2019 au Québec, précise Jonathan Defoy. On a cinq ans d’expertise, d’expérience et d’essais-erreurs en marketing. »

Pour le déploiement canadien, l’entreprise québécoise y va sur tous les fronts pour se faire connaître, autant par les réseaux sociaux que par les médias traditionnels, et même avec de l’affichage en boutique.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les jeunes ne sont pas particulièrement la clientèle typique de l’application FoodHero, mais les femmes sont nettement majoritaires.

Environ 80 %, dévoile Jonathan Defoy, qui précise que la tranche d’âge de sa clientèle est très étendue.

Au Québec, les utilisateurs de l’application peuvent magasiner dans les épiceries qui appartiennent au groupe Sobeys (Marché Tradition, Rachelle-Béry, IGA), mais aussi dans les succursales de Metro.