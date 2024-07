Auréa et les co-administrateurs supervisant le processus de vente de The Body Shop International affirment que l’accord est à l’étape de la vérification préalable et pourrait être finalisé dans les semaines à venir.

The Body Shop International est en pourparlers pour être vendue à un consortium soutenu par un magnat de la mode britannique, mais pour l’instant, l’accord potentiel n’inclut pas d’actifs canadiens.

La Presse Canadienne

Le consortium est dirigé par Auréa, une société d’investissement dans le domaine des cosmétiques dirigée par Mike Jatania, qui était auparavant à la tête de l’entreprise derrière les soins capillaires Lypsyl, Woods of Windsor, Yardley et Harmony.

Tim Wood, porte-parole des co-administrateurs, a affirmé dans un courriel que l’accord ne concernait que les activités britanniques de la marque de cosmétiques et n’incluait pas ses actifs canadiens.

Plus tôt ce mois-ci, The Body Shop Canada a obtenu l’autorisation du tribunal pour procéder à la vente de son entreprise. Les avocats ont prévenu que tout accord qu’ils concluraient dépendrait du fait que The Body Shop International n’inclue pas la branche canadienne dans sa propre vente.

The Body Shop Canada a demandé la protection de ses créanciers plus tôt cette année parce que sa société mère, une société européenne de capital-investissement, l’a dépouillée de ses liquidités et l’a poussée à s’endetter, l’obligeant à fermer certains magasins. The Body Shop International a demandé des protections similaires et a fermé certains magasins à peu près au même moment.

The Body Shop Canada n’a pas répondu à une demande pour commenter l’accord potentiel de la branche internationale, mais une avocate de la compagnie canadienne affirme que l’entreprise travaille toujours à « comprendre les implications ».

« Nous n’avons pas encore de mise à jour, mais nous espérons en avoir une bientôt », a écrit Natasha MacParland dans un courriel.