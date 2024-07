Malgré des ventes en baisse et moins de clients, Marché Goodfood continue d’améliorer sa rentabilité, alors que ses efforts pour fidéliser ses abonnés les plus payants restent lucratifs. Le spécialiste des mets prêts à préparer tente désormais d’attirer de nouveaux abonnés avec le lancement de « recettes économiques ».

Frédéric Lacroix-Couture La Presse Canadienne

La société montréalaise a généré un bénéfice net et des flux de trésorerie au troisième trimestre clos le 1er juin. Elle a aussi affiché un bénéfice avant intérêts, impôt et amortissement (BAIIA) ajusté positif pour un sixième trimestre consécutif.

Pendant ce temps, les ventes ont chuté pour atteindre 38,6 millions, contre 42,1 millions à la même période l’an dernier. L’entreprise attribue ce recul à une réduction du nombre de clients actifs ainsi qu’à une saisonnalité hâtive qui a causé une diminution des commandes, particulièrement en mai.

Néanmoins, l’augmentation de la valeur moyenne des commandes a permis de compenser la faiblesse des activités.

« Les membres de Goodfood commandent les plus grandes boîtes que nous ayons jamais vendues, contenant plus de portions de nos recettes que jamais, et plus de personnalisation pour des boîtes plus grandes », a indiqué le président et chef de la direction, Jonathan Ferrari, lors d’une téléconférence, mardi, visant à discuter des résultats trimestriels.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Jonathan Ferrari, président et fondateur de Goodfood

« Les solides ventes nettes par client actif ont démontré que notre priorité accordée aux clients rentables, combinée à l’orientation client constante, nous rapproche de la réduction de l’écart de croissance d’une année sur l’autre », a-t-il ajouté.

La compagnie a vu ses finances sous pression durant plusieurs trimestres, après avoir perdu l’élan que les premiers mois de la pandémie lui avaient donné.

Pour renverser la vapeur, Goodfood a misé sur ses meilleurs clients, notamment avec un programme de fidélité destiné à ceux qui génèrent le plus de revenus.

Au troisième trimestre de l’exercice 2024, la société a rapporté une amélioration de son bénéfice net, qui s’est chiffré à environ 307 000 $, contre une perte nette de 1,2 million à pareille date l’an dernier. Goodfood a aussi dévoilé une meilleure marge brute, qui est passée de 39 à 42,1 %.

Les flux de trésorerie ont atteint 4,3 millions et le BAIIA ajusté 3,5 millions, deux résultats en hausse par rapport au troisième trimestre de 2023. L’entreprise a aussi vu sa dette nette fondre de 4,3 millions à 1,4 million.

« Nous sommes motivés par les progrès que nous avons réalisés et nous restons fermement attachés à notre objectif de rentabilité », a affirmé M. Ferrari aux analystes.

Lancement de repas économiques

La direction de la compagnie entame son quatrième trimestre avec optimisme, bien que cette période de l’année est habituellement caractérisée par un « ralentissement » chez Goodfood, puisqu’elle couvre la saison estivale durant laquelle les gens passent moins de temps à cuisiner à la maison.

Dans un communiqué, le patron de Goodfood a souligné que la situation financière actuelle de l’entreprise lui donnera l’occasion « d’insuffler plus de dynamisme du fait de la mise en œuvre de [son] plan de croissance interne et externe ».

La compagnie a mentionné avoir lancé il y a six mois de nouveaux repas économiques « afin d’attirer des clients de plus en plus soucieux d’obtenir un bon rapport qualité-prix ».

« Nous proposons désormais à certains clients un plan économique que nous sommes en train de tester. Nous avons six options disponibles sur le site web à partir de 8,99 $ par portion, ce qui représente une réduction de 30 à 40 % par rapport à notre plan classique et le plus populaire », a expliqué le chef des opérations, Neil Cuggy, lors de la conférence téléphonique.

Il a mentionné que plusieurs abonnés achètent dans une fourchette de prix allant du moins au plus élevé par portion.

« Nous voyons une occasion de continuer à augmenter la sélection sur le site et le nombre de clients qui viennent », a soutenu M. Cuggy.