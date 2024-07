(Montréal) Marché Goodfood a enregistré des ventes en baisse au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent et à la même période l’an dernier, tandis que son bénéfice net a atteint 307 000 $.

La Presse Canadienne

L’entreprise montréalaise spécialisée dans les mets prêts à préparer a rapporté mardi des ventes de 38,6 millions pour le trimestre clos le 1er juin, en baisse par rapport à 42,1 millions à la même période l’an dernier.

Au deuxième trimestre, les ventes avaient été de 39,8 millions.

Selon l’entreprise, cette baisse des ventes s’explique par une diminution du nombre de clients actifs, puisqu’elle se concentre sur les clients offrant de meilleures « économies par unité ».

Le recul des ventes a été partiellement contrebalancé par une augmentation de la valeur moyenne des commandes attribuable à l’optimisation des prix de vente, à la plus grande variété des repas prêts à cuisiner et à la priorité accordée aux solutions de repas prêts à cuisiner qui comportent des plats prêts à manger et des produits d’épicerie comme compléments.

La société a rapporté une amélioration de son bénéfice net, qui se chiffre à environ 307 000 $. Au troisième trimestre de l’exercice 2023, l’entreprise avait connu une perte de 1,2 million. Au deuxième trimestre, le bénéfice avait été de 1,4 million.

Dans un communiqué, le chef de la direction de Goodfood, Jonathan Ferrari, s’est dit encouragé par l’amélioration de la rentabilité de l’entreprise, de ses flux de trésorerie et de sa situation financière globale.

Alors que le quatrième trimestre est habituellement caractérisé par un « ralentissement » chez Goodfood, puisqu’il couvre la période de l’été lors de laquelle les gens passent moins de temps à cuisiner à la maison, M. Ferrari a souligné que la situation financière actuelle de l’entreprise lui donnera l’occasion « d’insuffler plus de dynamisme du fait de la mise en œuvre de (son) plan de croissance interne et externe ».