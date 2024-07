Une seule vidéo virale peut transformer le quotidien d’un commerce. Du jour au lendemain, les clients et les revenus se multiplient. Mais plusieurs commerçants à Montréal ont appris que la popularité sur les réseaux sociaux apporte son lot de défis.

Dans un café lumineux, un verre repose sur un comptoir marbré. À l’intérieur du verre rayonne une boisson verte au matcha. Un barista couronne le tout avec une mousse de lait rose bonbon. Cette scène se répète des centaines de fois sur les réseaux sociaux, accumulant des dizaines de millions de visionnements.

On y reconnaît le fameux Freddo matcha amour servi au café Alphabet dans le quartier du Mile End, à Montréal. Les frères fondateurs Tony et Tom Argiropoulos ont introduit cette variation de leur Freddo cappuccino, une recette traditionnelle grecque, pour la Saint-Valentin en 2024.

Le coup de cœur des clients pour la mousse rose s’est transformé en phénomène viral. L’achalandage du commerce en témoigne.

« Chaque jour était comme un jour de fin de semaine », dit Tony Argiropoulos. Après la publication des vidéos par des clients, le petit café s’est mis à accueillir le double de sa clientèle habituelle, soit environ 1000 clients quotidiennement, provenant des quatre coins du monde. Et ce, tous les jours du mois de février, habituellement plus calme.

Le restaurant Foiegwa, dans Saint-Henri, a aussi suscité un engouement en ligne avec l’introduction d’un menu trois services à 25 $ en janvier 2024. Selon le copropriétaire et responsable du marketing, Roberto Porres, les clients se sont empressés de montrer leur expérience sur les réseaux sociaux. Plusieurs de ces vidéos comptent chacune entre 100 000 et 500 000 visionnements sur Instagram.

Depuis : « On est plein une semaine à l’avance pour le deuxième service. On a une grande liste d’attente. Entre 21 h et 23 h, il y a énormément de demande », dit le copropriétaire.

La hausse de clientèle aux heures tardives a nécessité une restructuration des horaires et du nombre d’employés sur place. Mais ce n’est pas négatif. « Ça nous a challengés et ça nous a permis de sortir un peu de la routine. Ça nous a permis de tripper en tant que restaurateurs. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le restaurant Foiegwa, situé à l’angle des rues Notre-Dame Ouest et Atwater, à Montréal

Tout repenser

La propriétaire du café Moonday, sur le Plateau Mont-Royal, Iseult Savard Lévesque, souligne qu’une hausse soudaine de popularité peut être compliquée dans une jeune entreprise. Ouvert en octobre 2023, le local du boulevard Saint-Laurent combine atelier de fabrication de chandelles, café et boutique.

Pendant des mois, le café Moonday était au maximum de sa capacité. Selon la fondatrice, cette popularité est due à deux vidéos virales, publiées sur les réseaux sociaux en novembre 2023. « On commence à sortir de ça, », dit-elle au mois de juillet.

« Ça a amené tellement de gestion », explique la fondatrice. Elle avait prévu l’embauche de 5 employés, mais a dû tripler son effectif à 16 employés pour combler la demande. L’approvisionnement du café a aussi dû être revisité. « C’est plein d’enjeux qui sont le fun, mais c’est challengeant, surtout au début. »

Iseult Savard Lévesque soulève aussi la complexité de satisfaire la clientèle attirée par les réseaux sociaux. « Tu sors tellement de ton public cible. Autant ça peut être bon, autant ça peut être dangereux. »

Le café Moonday a été la cible de mauvais commentaires en ligne, notamment sur le prix des bougies. « Notre bougie est quand même assez dispendieuse. C’est 30 $, on considère ça comme un produit de luxe. Si tu ne sais pas pourquoi nos bougies sont à ce prix-là […] et que tu vois juste une vidéo de nous qui est devenue virale […], tu apportes des commentaires : “Mon Dieu, vos bougies sont chères.” »

Renoncer à la viralité

Le café Alphabet n’a pas voulu renoncer à sa clientèle de quartier habituelle en servant les files quotidiennes pour le Freddo matcha amour et le Freddo cappuccino amour. Les frères Argiropoulos ont pris la décision de retirer les boissons à mousse rose du menu à la fin du mois de février, malgré leur popularité foudroyante.

Il n’y a pas un jour qui passe sans qu’une personne vienne et demande ça. Mais on a pris la décision, comme marque, de laisser de l’argent sur la table. On ne voulait pas devenir le café avec le rose. Tony Argiropoulos

C’est un soulagement pour les propriétaires, qui veulent rester fidèles à leur héritage familial dans le Mile End. Tony Argiropoulos préfère miser sur le caractère du café Alphabet comme « un café de style avec un angle grec » pour bâtir un projet de vie avec son frère.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Les frères Tom et Tony Argiropoulos au café Alphabet, en 2023

Et ce n’est pas parce que la mousse rose a disparu que le café a baissé en popularité. Le mois de mars a été encore meilleur que le mois de février, selon le propriétaire. Le café du Mile End a accueilli une rencontre entre Justin Trudeau et le premier ministre grec, Kyriákos Mitsotákis.

Après le boom

« Quand une entreprise a un énorme, énorme boom, c’est inévitable que tu redescendes à un moment donné », dit la propriétaire du café Moonday, qui a vu récemment une réduction de la clientèle. « Même dans notre baisse, on est en haut de tous nos objectifs. »

Iseult Savard Lévesque soulève le rôle d’un marketing régulier pour une progression stable. « L’important, sur les réseaux, c’est plus de bâtir une communauté que d’essayer de devenir viral et d’être vu le plus. C’est super éphémère et, pour une entreprise, ça peut être dangereux », affirme-t-elle.

De son côté, le Foiegwa ne voit pas de ralentissement dans la demande pour le menu à 25 $, même après cinq mois. Le restaurant a adapté le menu à la saison estivale pour renouveler l’offre. « On pense qu’on n’a pas encore touché toute la ville avec ça et ça va durer encore longtemps », dit Roberto Porres.

Pour le café Alphabet, la mousse rose a engendré une visibilité à long terme et à l’international. Mais ce n’est pas la popularité sur les réseaux sociaux qui importe à Tony Argiropoulos.

« Le cœur de notre créativité n’est jamais centré autour de faire des choses virales. C’est faire des choses uniques, des choses avec de la substance et des choses vraies. Comme le Freddo cappuccino, c’est quelque chose de notre culture qu’on a fait avec notre style. Les choses deviennent virales parce que tu le fais bien et tu le fais avec passion. »