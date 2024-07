Musk va déplacer les sièges de SpaceX et de X

(New York) Elon Musk a annoncé mardi sur X qu’il allait déplacer au Texas le siège de l’entreprise aérospatiale SpaceX et du réseau social X, en signe de protestation au passage d’une loi sur les élèves transgenres, promulguée lundi en Californie.

Agence France-Presse

« C’est la goutte d’eau », a écrit l’entrepreneur, justifiant sa décision par le passage de ce texte « et de beaucoup d’autres qui l’ont précédé » et qui « attaquent les familles et les entreprises ».

Le texte, promulgué lundi par le gouverneur de Californie Gavin Newsom, vise à protéger les droits des élèves transgenres et lutter contre la discrimination.

Il interdit, notamment, au personnel scolaire de divulguer à qui que ce soit des informations sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’un élève sans le consentement préalable de la personne concernée.

Cette interdiction concerne également les parents de l’élève.

« Il y a un an, j’ai expliqué clairement au gouverneur Newsom que les lois de cette nature allaient forcer les familles et les entreprises à quitter la Californie pour protéger leurs enfants », a expliqué Elon Musk.

Le siège de SpaceX est actuellement situé à Hawthorne, et celui de X à San Francisco.

Le premier va être déplacé à Starbase, un complexe industriel de SpaceX situé près de Brownsville, à l’extrême sud-est du Texas, a indiqué Elon Musk.

Quant à X, il va être réimplanté à Austin, où se trouve déjà le siège de Tesla, qui avait été déménagé de Californie, en 2021.

À l’époque, Elon Musk avait évoqué, pour justifier sa décision, la législation californienne et les mesures de prévention prises lors de la pandémie de COVID-19 par Gavin Newsom.