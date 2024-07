(New York) L’évènement Prime Day du géant américain du commerce en ligne Amazon s’amorce mardi, ce qui pousse des experts à lancer un appel à la prudence afin que les consommateurs ne tombent pas dans le panneau de fraudeurs qui flairent aussi la bonne affaire.

Wyatte Grantham-philips et Haleluya Hadero Associated Press

Les tromperies telles que les faux courriels provenant de personnes se faisant passer pour des détaillants en ligne comme Amazon ne sont pas nouvelles. Mais les tentatives d’hameçonnage se multiplient lorsque l’on approche d’évènements phares de marketing, comme le Vendredi fou ou le Prime Day.

« C’est un moment énorme dans le calendrier du commerce de détail », a rappelé le vice-président des communications et des relations publiques du Better Business Bureau, Josh Planos.

« Et donc, c’est une occasion de choix pour un escroc, un fraudeur, ou même simplement une entreprise ou une organisation contraire à l’éthique qui souhaite tirer profit de ce moment. »

Prime Day, un évènement de deux jours pendant lequel les membres d’Amazon Prime ont accès à des rabais, s’amorce mardi et se déroulera jusqu’à mercredi.

Dans des directives publiées la semaine dernière, le Better Business Bureau a rappelé aux consommateurs de faire attention aux sites web qui pourraient être des clones, aux publicités qui semblent trop belles pour être vraies sur les réseaux sociaux, ainsi qu’aux courriels et appels non sollicités.

Les consommateurs devront peut-être être plus vigilants cette année que jamais. En juin, le Better Business Bureau a publié un rapport indiquant avoir reçu un nombre record de plaintes liées au hameçonnage en 2023. Les signalements sont également en hausse depuis le début de cette année, a indiqué l’organisation.

Amazon au fait du problème

Parallèlement, dans un rapport publié ce mois-ci, la société de cybersécurité Check Point Software Technologies, fondée en Israël, a révélé que plus de 1230 nouveaux sites associés à Amazon étaient apparus en juin. La grande majorité d’entre eux étaient malveillants ou semblaient suspects, selon Check Point.

Scott Knapp, directeur de la prévention mondiale des risques pour les acheteurs chez Amazon, identifie deux domaines dans lesquels l’entreprise a été témoin de canulars lors du Prime Day ces dernières années : l’adhésion à Prime et les confirmations de commande.

L’année dernière, par exemple, plus des deux tiers des escroqueries signalées par les clients d’Amazon prétendaient être liées à des problèmes de commande ou de compte, a écrit M. Knapp dans un courriel.

Des consommateurs ont souligné avoir reçu des appels ou des courriels non sollicités indiquant qu’il y avait un problème avec leur adhésion à Prime, dans lesquels on leur demandait de fournir des informations de compte bancaire ou d’autres informations de paiement pour rétablir les comptes, a expliqué M. Knapp.

Exhorter les consommateurs à confirmer une commande qu’ils n’ont pas passée est également une tactique courante à cette période de l’année, a-t-il ajouté. Les fraudeurs peuvent choisir un objet coûteux, comme un cellulaire, pour attirer l’attention, puis demander à nouveau des informations de paiement ou envoyer un lien malveillant.

Amazon tente de « garantir que les fraudeurs n’utilisent pas [sa] marque pour profiter des personnes qui [lui] font confiance », a écrit M. Knapp, qui note que les clients peuvent confirmer leurs achats et vérifier les messages de l’entreprise sur son application ou son site.

Une tendance annuelle

D’autres escroqueries existent probablement, mais il est difficile de savoir quelle forme elles pourraient prendre avant le début du Prime Day de cette année. Pourtant, les experts notent que les mêmes techniques ont tendance à refaire surface année après année.

« En général, les structures restent les mêmes », a mentionné M. Planos.

« L’objectif est toujours de soutirer aux consommateurs [leurs] informations personnelles et de paiement. »

Mais les canulars en ligne évoluent également constamment pour devenir plus sophistiqués, préviennent M. Planos et d’autres experts. Cela signifie que les images peuvent sembler plus légitimes, les messages texte peuvent sembler plus convaincants et les faux sites ressemblent beaucoup à de véritables sites.

M. Knapp, d’Amazon, a ajouté qu’avec l’intelligence artificielle « qui commence à s’infiltrer », les escroqueries ciblant les consommateurs suivent la même approche, mais que c’est une machine qui rédige les courriels ou les textos.

Selon les données de la Federal Trade Commission, les consommateurs ont déclaré avoir perdu environ 10 milliards à cause de la fraude en 2023, soit une augmentation de 14 % par rapport à 2022. Les escroqueries liées aux achats en ligne étaient la deuxième forme de fraude la plus signalée, après les escroqueries par imposteur.

La Federal Trade Commission et le Better Business Bureau fournissent aux consommateurs des conseils pour éviter les escroqueries. Il s’agit notamment de bloquer les messages indésirables, de ne pas fournir d’informations financières lors d’appels non sollicités et de vérifier des liens avant de cliquer.

Les fraudeurs mettent souvent beaucoup de pression pour que leur cible agisse immédiatement, disent les experts. Il est donc important de faire une pause et de faire confiance à son instinct. Les experts exhortent également les consommateurs à signaler les escroqueries aux autorités.