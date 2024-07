La fermeture d’Aveos pourrait coûter plusieurs centaines de millions de dollars à Air Canada, d’après la méthode retenue par la Cour supérieure du Québec pour indemniser les travailleurs de ce spécialiste de la maintenance d’aéronefs disparu il y a 12 ans.

Un autre chapitre de cette saga judiciaire s’est écrit avec cette décision du tribunal, qui chiffre le dédommagement auquel aura droit Gilbert McMullen, cet ex-mécanicien d’Aveos qui agit comme plaignant dans le cadre de l’action collective opposant les anciens travailleurs de l’entreprise au plus important transporteur aérien au pays.

« L’estimation très conservatrice que nous avons, c’est que cela [le montant pour tous les anciens salariés] dépassera largement 100 millions », affirme Anne-Julie Asselin, qui fait partie de l’équipe d’avocats qui représente les plaignants.

Dans sa décision, la juge Marie-Christine Hivon tranche en faveur de la mécanique proposée par les plaignants. En comptabilisant les intérêts, qui continuent à s’accumuler, M. McMullen devrait être admissible à une indemnité de 240 689 $ pour compenser des pertes de revenus d’emploi et de prestations de retraite.

Si les quelque 1800 syndiqués concernés par la dispute judiciaire obtiennent le même traitement, la facture s’élèverait à plus de 430 millions pour Air Canada. Les sommes doivent cependant être calculées au cas par cas, ce qui risque de faire varier l’indemnisation globale. Par exemple, un ex-syndiqué qui a mis plus de temps à se trouver un nouveau gagne-pain après la déconfiture du spécialiste de la maintenance devrait obtenir davantage d’argent, et vice-versa. À cela s’ajoutent quelque 400 non-syndiqués représentés par les plaignants.

« C’est considéré comme une victoire pour les membres », affirme Me Asselin.

Dans un courriel, Air Canada a souligné que le jugement de la Cour supérieure était « complètement silencieux sur la quantification du montant total » qui pourrait être à verser. Selon l’entreprise, « toute évaluation à ce stade-ci est donc pure spéculation ». Le transporteur aérien dit être en train d’étudier le contenu de la décision.

Saga judiciaire

Aveos est une ancienne filiale d’Air Canada qui était devenue indépendante en 2011 au terme d’un transfert d’employés. Du jour au lendemain, ce spécialiste de la maintenance avait mis la clé sous la porte, au printemps 2012, puisque son principal client, Air Canada, se tournait vers d’autres fournisseurs.

Quelque 1800 personnes avaient perdu leur emploi au Québec. Aveos exploitait également des centres de maintenance à Winnipeg (Manitoba) et à Mississauga (Ontario). Cette fermeture avait déclenché une série de recours judiciaires contre la compagnie aérienne, à qui l’on reprochait d’enfreindre la loi fédérale (Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada) l’obligeant à maintenir ses trois complexes d’entretien au pays.

Québec et Ottawa avaient tourné la page en 2016 dans la foulée d’une commande de 45 appareils de l’ancienne C Series de Bombardier. La loi ayant mené à la privatisation d’Air Canada avait été modifiée pour lui offrir davantage de souplesse en matière d’entretien de ses avions.

C’est ce qui avait incité les anciens d’Aveos à déposer une action collective. Ceux-ci avaient eu gain de cause en novembre 2022 alors que la Cour supérieure leur donnait raison sur presque toute la ligne. Les dommages devaient être calculés pour la période allant d’avril 2013 à juin 2016 – année où la loi fédérale encadrant Air Canada avait été modifiée.

Le transporteur aérien avait interjeté appel de la décision. La Cour d’appel n’a pas encore commencé à entendre la cause. Les deux parties avaient reçu l’ordre de retourner devant la Cour supérieure pour dénouer l’impasse sur la mécanique à adopter pour calculer les indemnisations auxquelles auront droit les anciens travailleurs d’Aveos.

C’est ce que la plus récente décision de la juge Hivon vient de trancher.

L’histoire jusqu’ici : 18 mars 2012 : Aveos ferme ses centres à Montréal, Winnipeg et Mississauga.

4 février 2013 : La Cour supérieure conclut qu’Air Canada enfreint la loi fédérale.

18 février 2016 : Air Canada commande des C Series de Bombardier. Elle s’engage à établir un centre d’entretien au Québec. Le gouvernement québécois abandonne son recours judiciaire.

22 juin 2016 : Ottawa modifie la loi fédérale encadrant Air Canada.

15 mai 2018 : La Cour supérieure accepte d’entendre l’action collective des ex-salariés d’Aveos.

10 novembre 2022 : Le tribunal donne gain de cause aux plaignants.