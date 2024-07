L’entreprise alimentaire canadienne Empire élargit son partenariat avec une application montréalaise consacrée à la réduction du gaspillage alimentaire.

La Presse Canadienne

FoodHero a annoncé mardi que le partenariat élargissait considérablement sa portée dans de nouvelles régions, dont l’Ontario, le Canada atlantique et l’Ouest du Canada.

L’entreprise affirme dans un communiqué de presse que les acheteurs auront accès à des « rabais importants » sur les surplus alimentaires de plus de 500 magasins participants dans ces régions.

FoodHero souligne que son application met en contact les marchands et les consommateurs en offrant des rabais de 50 % au Canada anglais et jusqu’à 60 % au Québec sur certains produits.

L’application a été lancée au Québec en 2019 et compte actuellement 100 000 clients actifs chez environ 500 détaillants de la province.

FoodHero indique que les articles disponibles sur l’application comprennent la boulangerie, la viande, les aliments préparés et les produits secs.

Depuis le début du mois de juillet, FoodHero a été déployée progressivement dans les magasins un peu partout au Canada, en commençant par les magasins Sobeys participants en Ontario le 2 juillet.

Le 8 juillet, les magasins Sobeys et Foodland du Canada atlantique se sont joints à l’opération, et lundi, Sobeys, Safeway, IGA West et Thrifty Foods dans l’Ouest canadien ont fait de même.

FoodHero n’est pas la seule application qui cherche à mettre en contact les consommateurs canadiens avec des aliments qui autrement pourraient être gaspillés, avec Too Good To Go et Flashfood menant leurs propres activités.

Les acheteurs se tournent de plus en plus vers les magasins au rabais et recherchent des soldes et des promotions pour tenter d’économiser de l’argent sur leurs factures d’épicerie après que les prix ont augmenté de plus de 20 % en quelques années seulement.