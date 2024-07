(Zurich) L’horloger suisse Swatch Group a fait les frais de la crise du luxe en Chine au premier semestre et fait état d’une forte chute de son bénéfice net, disant s’attendre à ce que ce marché clé reste difficile jusqu’à la fin de l’année.

Agence France-Presse

Le groupe (connu pour sa marque de montre en plastique multicolore, mais aussi propriétaire de 16 autres marques, dont Tissot, Longines et Omega) a fait état d’une chute de 70,5 % de son bénéfice net au premier semestre, à 147 millions de francs suisses (223 millions de dollars canadiens), très en deçà des prévisions.

Les analystes interrogés par l’agence suisse AWP l’attendaient en moyenne à 354 millions de francs (540 millions de dollars canadiens).

Son chiffre d’affaires a fléchi de 14,3 % sur un an, à 3,44 milliards de francs suisses (5,25 milliards de dollars canadiens), la demande ayant diminué « massivement » pour les produits de luxe en Chine, à Hong Kong et Macao ainsi que « dans les marchés du Sud-est asiatique, très dépendants des touristes chinois », indique le groupe dans un communiqué. Hors effets de changes, ses ventes ont reculé de 10,7 %.

À 3 h 48 (heure de l’Est), le titre dégringolait de 10,81 %, pesant sur le SPI, l’indice élargi de la Bourse suisse, qui cédait 0,03 %.

C’est « un vilain premier semestre pour Swatch Group à tous égards », a réagi Jean-Philippe Bertschy, analyste chez Vontobel, dans un commentaire boursier. Les marques de luxe Breguet, Blancpain et Omega « ont été particulièrement touchées », même si Harry Winston, sa marque de joaillerie, « a bien résisté », détaillent le groupe dans le communiqué.

« Seule la marque Swatch a résisté à la tendance négative et a même augmenté ses ventes en Chine de 10 % », insiste le groupe horloger, ajoutant que ses marques Tissot et Longines ont également « maintenu leur forte position ».

Le groupe, qui fabrique des composants horlogers pour ses propres marques, mais aussi pour des clients extérieurs, évoque également un « net recul des commandes » dans la production. Le résultat opérationnel de ce pan d’activité est « fortement négatif », souligne l’horloger, qui explique avoir « sciemment renoncé de procéder à des licenciements » pour conserver ses capacités de production et pouvoir « rebondir plus rapidement » lors de « la prochaine reprise ». Ses effectifs ont diminué de 0,7 % durant le premier semestre, quantifie-t-il.

Impact des conflits géopolitiques

Ses ventes aux États-Unis se sont par contre maintenues à un niveau élevé tandis que le Japon a dégagé « un chiffre d’affaires record », en « progression de plus de 30 % par rapport à l’année précédente », détaille-t-il.

En Europe, les ventes dans les boutiques lui appartenant sont restées stables. Par contre, « les conflits géopolitiques ont déstabilisé de nombreux détaillants européens » et « leurs craintes de stocks trop importants ont entraîné une grande retenue au niveau des commandes de réapprovisionnement », reconnaît le groupe horloger. Le chiffre d’affaires dans la vente en gros y a diminué de plus de 10 %.

Pour la seconde moitié de l’année, l’horloger suisse s’attend à ce que le marché chinois, en englobant Hong Kong et Macao, reste « difficile » pour « l’ensemble de l’industrie du luxe ». Il mise toutefois sur une amélioration au second semestre grâce au Japon et aux États-Unis où « une croissance forte est attendue ». Pendant les Jeux olympiques de Paris, sa marque Omega, le chronométreur officiel, va également bénéficier « d’une exposition médiatique mondiale », défend-il.

Le secteur du luxe avait démarré l’année sur une note très contrastée, certains groupes parvenant à continuer de croître au premier trimestre tandis que d’autres accusaient le coup face à la chute de la demande en Chine.

Le groupe Swatch est fortement exposé « à la classe moyenne en Chine », qui est « clairement » sur la défensive, a souligné Luca Solca, analyste chez Bernstein, dans un commentaire de marché. Depuis la fin de la pandémie, la deuxième économie mondiale peine à relancer son activité, lestée par une crise dans l’immobilier, une consommation en berne et un chômage élevé chez les jeunes.