(Ottawa) Statistique Canada indique que les ventes en gros, à l’exclusion du pétrole, des produits pétroliers et d’autres hydrocarbures, ainsi que des graines oléagineuses et des céréales, ont diminué de 0,8 % pour atteindre 82,2 milliards en mai.

La Presse Canadienne

La baisse globale est survenue alors que les ventes ont chuté dans cinq des sept sous-secteurs, la baisse la plus importante provenant des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles, qui ont diminué de 3,8 % pour atteindre 13,9 milliards.

En termes de volume, les ventes en gros ont diminué de 0,8 % en mai.

Pendant ce temps, Statistique Canada indique que les ventes du secteur manufacturier ont augmenté de 0,4 % pour atteindre 71,4 milliards en mai, grâce à une production plus élevée de 11,2 % dans le groupe de l’industrie des produits aérospatiaux et des pièces détachées.

Cela fait suite à une augmentation de 1,1 % en avril.

En dollars indexés, Statistique Canada indique que les ventes des fabricants ont augmenté de 0,4 % en mai, ce qui indique un volume plus élevé de biens vendus.