(Toronto) Le gouvernement ontarien accélère l’expansion des ventes de boissons prêtes à boire dans les épiceries, au beau milieu d’une grève chez le principal détaillant d’alcool de la province qui porte justement sur cette question.

La Presse Canadienne

Le ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, a annoncé lundi dans un communiqué que les épiceries déjà autorisées à vendre de la bière et du vin pourraient commencer dès jeudi à commander des boissons prêtes à boire et de grands formats d’emballage de bière.

Or, le lancement de cette étape dans l’expansion des ventes d’alcool du gouvernement de Doug Ford était plutôt prévu le 1er août, deux semaines plus tard.

D’ici à la fin octobre 2024, tous les dépanneurs, épiceries et grandes surfaces qui le souhaitent pourront vendre de la bière, du cidre, du vin et des « prêts à boire », promet le gouvernement. Le ministre Bethlenfalvy affirme qu’il s’agit d’offrir aux consommateurs ontariens plus de choix et de commodité, tout en soutenant les producteurs locaux de boissons alcoolisées prêtes à boire.

Environ 10 000 travailleurs de la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO) ont déclenché une grève générale le 5 juillet.

Le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario s’oppose au projet du gouvernement Ford visant à permettre aux épiceries et aux dépanneurs de vendre des boissons prêtes à boire, craignant que cette expansion ne constitue une menace pour la LCBO et leurs emplois.

La LCBO a renoncé dimanche à ouvrir une poignée de points de vente en magasin pendant la grève. Elle prévoyait d’ouvrir 32 magasins trois jours par semaine, avec des horaires limités, si la grève durait plus de deux semaines – ce qui sera le cas jeudi.