Il y a des noms d’entreprises qui disent tout et d’autres qui sont… plus mystérieux. La Presse profite de l’été pour raconter l’origine de ces noms parfois très connus.

Une tranche d’histoire.

Les camions de la Boulangerie POM circulent dans les rues de ma mémoire depuis près de 60 ans.

Quand j’avais 5 ou 6 ans et que j’habitais un logement dans le quartier qu’on appelait alors Nouveau-Rosemont, je voyais passer chaque matin dans ma rue un camion de livraison POM, rectangulaire comme ses miches.

Il était entièrement peint en deux tons de vert, couleur qui m’avait d’autant plus frappé que j’avais depuis peu décrété qu’elle était ma préférée.

Le logo qui ornait ses flancs avait tout pour attirer l’œil d’un enfant : trois mitrons tenant chacun une lettre du mot POM, celui du centre encadré par son O.

La couleur et le nom – j’apprenais à lire – me laissaient croire à un rapport quelconque avec les pommes, mais je n’arrivais pas à saisir exactement quelle relation ce fruit pouvait nourrir avec un pain tranché.

Mes parents ont déménagé peu de temps après en banlieue, mais le souvenir est demeuré. Le mystère nominal aussi, d’ailleurs.

Des miettes d’information

La Boulangerie POM existe toujours.

Son usine est située rue Viau, tout près du Stade olympique, et par le plus grand des hasards à une dizaine de rues du duplex de mon enfance.

Son nom s’étale au sommet de l’édifice sur une longue enseigne blanche, mais en 2021, comme l’atteste Streetview, elle montrait encore deux tons de vert délavés.

IMAGE TIRÉE DE GOOGLE STREET VIEW En 2021, l’usine de la rue Viau montrait encore l’enseigne traditionnelle aux deux tons de vert.

La Boulangerie POM aurait été fondée il y a plus de 130 ans, nous apprend son site web, où l’information historique est aussi mince qu’une de ses tranches de pain.

« Notre histoire, c’est celle de 3 frères boulangers qui ont décidé de partager leur joie de vivre et leur amour du bon pain avec tous les Québécois », y précise-t-on.

POM, pour les frères Paul, Olivier et Marcel, peut-être ?

Pas du tout, nous sommes très loin du compte.

Il faut remonter à 1890 – l’année inscrite sur ses emballages – et chercher ailleurs pour recueillir quelques miettes d’information.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’emballage du pain POM rappelle que l’origine de la boulangerie remonte à 1890.

Cette année-là, nous apprend Aline Gubbay, dans son ouvrage A View of Their Own : The Story of Westmount, Dent Harrison s’était lancé dans la production artisanale de crumpets – une espèce de gaufre britannique – dans un petit local de Pointe-Saint-Charles.

Né en Angleterre, Harrison était débarqué à Montréal l’année précédente, promis à un emploi d’ingénieur pour la société Singer Sewing Machine. Convaincu d’un marché pour la gaufre qui avait nourri son enfance, il était retourné quelques mois dans le Yorkshire pour en apprendre la recette chez l’oncle boulanger qui l’avait élevé.

De retour à Montréal, il lance la production avec un compatriote et fait lui-même la distribution avec une voiture tirée par un cheval, qui préfigure les futurs camions POM.

Au milieu des années 1910, l’entreprise prend le nom de Marvel Bakery, en témoignage peut-être de son étonnant succès. Avec l’implication des fils aînés de Dent, elle adopte la raison sociale Dent Harrison & Sons en 1922.

En 1925, la famille Harrison vend sa boulangerie à la Consolidated Bakeries Limited, que l’odeur du pain cuit à cadence industrielle faisait saliver. Respectant une clause de non-concurrence de cinq ans, deux des fils de Dent, William et Gordon, attendent 1930 avant de fonder la boulangerie Harrison Brothers. C’est alors qu’ils créent la marque POM Bakery.

POM pour Pride of Montreal. Et voilà.

IMAGE TIRÉE DU JOURNAL THE GAZETTE Un texte publicitaire de Harrison Brothers paru en septembre 1933 dans The Gazette met en évidence la marque POM, acronyme de Pride of Montreal.

Quelque temps après, une adaptation en français apparaît : POM pour Pain Fierté de Montréal. Le logo orne les nouveaux camions de la boulangerie, la seule de Montréal à n’utiliser que des véhicules motorisés.

Gobée puis avalée

En septembre 1967, une publicité dans La Presse vante les brisures de chocolat, les « minces au citron », les biscuits à la vanille, les macarons, les tartes et les gâteaux des Boulangers POM, qui fabriquent 29 sortes de pain, plus de produits « que n’importe quelle autre boulangerie à Montréal ». Cette renommée incite la Harrison Brothers à adopter en 1978 le nom de sa marque : la Boulangerie POM.

En 1985, la boulangerie quitte son immeuble emblématique de Westmount pour s’installer dans une vaste usine, rue Viau, face au Parc olympique.

Deux ans plus tard, la famille Harrison vend sa boulangerie à la société québécoise Multi-Marques. William Dent Harrison demeure dans l’entreprise jusqu’à sa retraite, annoncée par le Westmount Examiner dans son numéro du 7 juillet 1988.

Multi-Marques est gobée par Canada Bread en 2001, elle-même avalée en février 2014 par la multinationale mexicaine Grupo Bimbo.

Au travers de ce processus de digestion, la marque POM a néanmoins survécu, tout comme son usine de la rue Viau.

Et comme ses camions verts, dans la mémoire de certains…