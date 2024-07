Écrasements de deux 737 MAX 8 Les négociations entre Boeing et le gouvernement américain pourraient se prolonger

(Washington) Les négociations entre Boeing et le gouvernement américain sur les conditions du plaider coupable du groupe dans le dossier pénal lié aux écrasements de deux 737 MAX 8 en 2018 et 2019, qui ont fait 346 morts, pourraient s’étendre plus longtemps que prévu initialement.