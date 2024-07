Boeing cumule depuis de longs mois des problèmes de production et de qualité qui ont déclenché plusieurs enquêtes et entraîné un ralentissement de la cadence de production du 737 MAX.

(New York) Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé lundi la finalisation avec la société de crédit-bail Aviation Capital Group (ACG) d’une commande ferme de trente-cinq 737 MAX, son avion-vedette, qui représente près de 4,5 milliards de dollars au prix catalogue.

Agence France-Presse

Selon un communiqué, la commande porte sur seize 737 MAX 8 et dix-neuf 737 MAX 10, la plus grande version de la famille, mais qui n’a pas encore reçu sa certification de la part du régulateur américain FAA.

À l’issue de cette commande, ACG –– filiale du groupe japonais Tokyo Century Corporation - escompte désormais 82 appareils 737 MAX au total.

L’annonce de cette commande intervient une semaine avant l’ouverture du salon aéronautique international de Farnborough, qui va se dérouler dans un contexte difficile pour l’avionneur américain.

Il avait d’ailleurs fait part, dans la matinée, du fait qu’il allait présenter un programme réduit lors de ce salon, prévu du 22 au 26 juillet, préférant se concentrer sur l’amélioration de la qualité de sa production.

L’avionneur cumule en effet, depuis de longs mois, des problèmes de production et de qualité qui ont déclenché plusieurs enquêtes et entraîné un ralentissement de la cadence de production du 737 MAX.

En juin, il a livré 35 avions de la famille du 737 – dont 34 exemplaires du 737 MAX –, contre 60 un an plus tôt, et il n’a engrangé que trois commandes brutes d’avions commerciaux – des 737 MAX –, contre 304 un an plus tôt.

Le 737 MAX 8 peut transporter jusqu’à 210 passagers sur un maximum de 6480 kilomètres d’autonomie, tandis que le MAX 10 peut accueillir jusqu’à 230 passagers sur un maximum de 5740 kilomètres.