Des personnes qui souhaitent une bordée de neige automnale hâtive malgré la canicule, ça existe. Pour les fabricants de produits hivernaux comme les raquettes, les vêtements d’extérieur et les motoneiges, l’été est tout sauf une saison où l’on croise les bras en attendant le tapis blanc.

Quand on produit annuellement plus de 70 000 paires de raquettes à neige, comme c’est le cas du fabricant québécois Faber, la saison estivale est synonyme de production. Les commandes des détaillants ont été reçues depuis plusieurs mois déjà et l’usine située à Québec tourne à plein régime pendant les mois de juillet et août.

Pas le choix lorsque les premières unités sont attendues dans les entrepôts des magasins et des boutiques dès septembre.

PHOTO SIMON CLARK, FOURNIE PAR GROUPE TAQ Située à Québec, l’’usine du fabriquant de raquettes à neige Faber, une division de Groupe TAQ, tourne à plein régime pendant l'été.

« Lorsque l’on voit nos stocks monter en pleine saison de production, on souhaite que la neige arrive à temps, lance à la blague Luc Paris, vice-président directeur de Groupe TAQ, propriétaire de Faber. On ne peut rien faire comme cela, mais le 20 novembre, on souhaite qu’il y ait déjà eu une tempête. »

La raison est simple : un mauvais début de saison fait rapidement boule de neige et rend les détaillants plus frileux lorsque vient le temps de planifier l’année suivante, raconte le cofondateur de Raccoon Skis, Sébastien Moquin.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Sébastien Moquin, cofondateur de Raccoon Skis

Depuis le début de l’été, ce dernier a déjà expédié quelque 750 paires de skis vers l’Europe, où la saison des achats démarre plus rapidement qu’ici. Contrairement aux années précédentes, M. Moquin dit avoir reçu presque toutes les paires de skis qui avaient été commandées au sous-traitant de l’entreprise, qui se trouve à Rimouski.

Difficile, malgré tout, de ne pas avoir la tête à l’hiver. Novembre est un mois « super important », confie M. Moquin.

Si on s’approche trop de Noël et qu’il n’y a pas de neige, les gens attendent l’Après-Noël et les rabais, dit-il. « Ça complique la saison. Le détaillant s’assoit avec nous en février après avoir regardé ses besoins. Quand la saison commence bien, il est partant d’appuyer sur le crayon et acheter plus de paires. »

Les Ski-Doo dans la cour

On pourrait penser que tout ce qui gravite autour de la production de motoneiges se limite à l’intérieur des murs de l’usine de Valcourt, en Estrie, chez BRP. L’absence de neige et la chaleur n’empêchent toutefois pas des modèles Ski-Doo de sortir dans la cour.

L’équipe de Dominic Tessier, directeur de l’ingénierie de Ski-Doo, continue à réaliser des essais (endurance, moteur, transmission, etc.), mais de manière différente. Par exemple, un « bassin d’eau » est aménagé de façon à ce que le système de propulsion de la motoneige se retrouve dans l’eau, ce qui permet de « simuler l’effort requis lors d’une accélération ».

« Cela nous permet de valider la résistance des composantes de transmission ainsi que le moteur, explique M. Tessier, au cours d’une visioconférence. Dans les nouveaux développements, c’est quelque chose qui peut rouler tout l’été parfois. »

BRP profite également de la saison chaude pour réaliser des tests de bruit sur gazon, une étape nécessaire pour respecter les normes de Transports Canada. Des capteurs sont installés à proximité de la motoneige. Ce n’est toutefois pas une science exacte.

PHOTO FOURNIE PAR BRP L’absence de neige n’empêche pas BRP de réaliser, à Valcourt, des tests sonores pour ses prototypes qui seront présentés à ses marchands.

La neige a de meilleures capacités d’absorption sonore. Les résultats [sur gazon] ne seront pas identiques. Par contre, nos ingénieurs ont défini des points de corrélation. C’est une référence qui permet de prédire, avec un certain niveau de précision, ce que cela va donner quand l’hiver sera arrivé. Dominic Tessier, directeur de l’ingénierie de Ski-Doo

Les membres du grand public ne sont pas près de voir ces modèles chez leur marchand local. Il s’agit plutôt de nouveaux produits qui seront présentés aux concessionnaires à l’occasion des prochains lancements effectués par le constructeur de véhicules récréatifs.

Ces essais qui se déroulent à Valcourt permettent de poursuivre les progrès en matière de développement afin que les nouveaux modèles soient prêts au moment de la « validation globale » et de la production initiale, souligne M. Tessier.

Est-il ardu de se concentrer sur les tests de motoneige sur du gazon quand le mercure est si loin du point de congélation ? C’est un « état d’esprit », affirme le directeur de l’ingénierie chez Ski-Doo.

« C’est sûr que quand on se le dit pour la première fois, il y en a qui sont sous le choc, dit-il. Quand il y en a qui partent en vacances, on leur dit “hé, l’hiver s’en vient ! Les feuilles vont changer de couleur”. Il faut bien utiliser notre période d’été. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Bertrand Chiariglione, directeur de produits chez Ciele

Tester l’hiver en août

La marque montréalaise Ciele, derrière les populaires casquettes, chapeaux et vêtements pour les coureurs, est dans une situation similaire. Tout a déjà été planifié en vue de la saison hivernale côté approvisionnement. La jeune pousse regarde déjà en avant : elle attend ses échantillons de vente des produits qui doivent en principe se retrouver dans les magasins à l’automne 2025, explique son responsable des produits, Bertrand Chiariglione.

C’est ce qui met la table à des réunions où l’équipe de Ciele doit donner ou non le feu vert final aux tuques, vestes et pantalons qui seront présentés aux acheteurs.

« On peut faire des évolutions, mais pas des révolutions, précise M. Chiariglione. Par exemple, si l’on trouve qu’une casquette est trop profonde, on a encore la possibilité de l’ajuster. »

Le défi : donner l’impression aux cobayes qu’ils sont en hiver.

« On se retrouve souvent en été à faire essayer des trucs qui sont chauds, explique le responsable des produits de Ciele. On va prendre la salle de réunion la plus fraîche et on va installer des ventilateurs, par exemple. Les échantillons, on doit pouvoir les faire porter par quelqu’un qui va nous donner de la rétroaction. »

Il y a un « petit côté anachronique » au fait d’être en train de peaufiner des produits qui « gardent au chaud lorsqu’il fait 40 degrés dehors », convient M. Chiariglione, en ajoutant qu’on s’y habitue. Après tout, en plein hiver, il faut répéter le même manège, en pensant à l’été.