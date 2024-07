L’entreprise montréalaise lance ses produits au détail et veut élargir son réseau de cafés.

Si les boissons végétales d’avoine, d’amande et de soya se multiplient sur les tablettes des épiceries, celles de Dam se distinguent des autres, car elles viennent en concentré. Le client doit reconstituer sa boisson, en y ajoutant de l’eau.

Il y a de 90 % à 95 % d’eau dans une bouteille de boisson végétale, explique la fondatrice de Dam, Annie Lafleur, qui appuie sur le fait qu’il n’y a rien de logique à transporter de l’eau du point de production au point de consommation.

On a décidé de se concentrer sur la base, sur les ingrédients de base. Ça nous permet de faire un produit ni pasteurisé ni filtré, qui a une super longue durée de vie sans traitement thermique, et qui est écologique parce que tu transportes le dixième de la masse. Annie Lafleur, fondatrice de Dam

Les boissons Dam sont surtout utilisées par des cafés indépendants qui les achètent en petit seau. Selon Annie Lafleur, environ un café au lait sur deux fait dans ces commerces est aujourd’hui un café qui n’est pas au lait de vache, c’est-à-dire préparé avec des boissons végétales, souvent d’amande, de soya et d’avoine.

Devant cette croissance continue, Dam lance une première série de formats plus pratiques pour les consommateurs à la maison, des sachets de concentré d’avoine canadien, en vente dès maintenant en ligne et à la fin de l’été sur les comptoirs des cafés qui utilisent ses boissons.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La première boisson Dam a été lancée en 2020.

Annie Lafleur a fondé Dam en 2018 après un séjour en Australie – elle y était allée dans le cadre de ses études en entrepreneuriat à HEC Montréal. Là-bas, elle a travaillé dans un café où elle préparait la boisson à partir d’amandes, ce qui donnait une boisson fraîche bien meilleure au goût que ce qu’elle avait goûté auparavant.

De retour, elle voulait donc faire la meilleure boisson d’amande possible. Ce sont des contraintes de conservation qui l’ont menée vers une version concentrée de la boisson, plus pratique.

Le fonctionnement est très simple : les consommateurs ajoutent de l’eau à une pâte. Une fois ouvert, le sachet peut se conserver un an à température ambiante. La boisson reconstituée, elle, se conserve une semaine au frigo.

Une percée au détail

Dam est donc dans une première phase de percée du commerce de détail. « Je suis une fille d’escalier », précise Annie Lafleur, qui ajoute qu’après les cafés indépendants, ses produits devraient se retrouver dans les épiceries indépendantes.

Oui, on veut agrandir notre bassin de clients, mais on veut des racines fortes. On ne veut pas que, du jour au lendemain, tout le monde mette la main sur notre produit et qu’il ait une mauvaise expérience parce qu’il n’a pas compris comment ça fonctionne. Annie Lafleur, fondatrice de Dam

La petite entreprise de cinq employées, toutes des femmes, veut dans une étape subséquente élargir sa distribution, passant des petites épiceries aux grandes chaînes.

Avec un prix de 25 $ pour un sachet qui donne 5 litres de boisson, Dam se compare aux produits haut de gamme (barista) dans le créneau, certaines boîtes affichant un prix beaucoup moins élevé pour des boissons végétales.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Partenaires en affaires et dans la vie, Annie Lafleur, fondatrice de Dam, et Rebecca Lahiani, directrice des opérations de l’entreprise

La phase de croissance comprend aussi l’arrivée d’une boisson de soya, la préférée des consommatrices et consommateurs qui cherchent à la fois un aliment à haute teneur en protéines (ce qu’est aussi l’amande) et fait avec des ingrédients locaux et dont la culture demande moins d’eau, comme l’avoine.

Parallèlement, Dam veut augmenter le nombre de cafés qui utilisent son produit. « On est en train de discuter avec des joueurs qui ont plusieurs succursales », confie l’entrepreneure.

Et les géants des comptoirs café ?

Plus tu es gros, plus tu génères de déchets dans ton entreprise. Donc plus tu as envie de t’améliorer. Même Starbucks a de grands plans d’amélioration. Rebecca Lahiani, directrice des opérations

L’équipe de Dam aurait-elle entendu le chant de la sirène de Seattle ?

« C’est dans nos ambitions d’aller vers les gros, répond Annie Lafleur. Je ne vois pas pourquoi on devrait rester avec les petits. »