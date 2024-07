Le Boeing 777-9 pourra transporter jusque 426 passagers sur plus de 13 000 kilomètres.

(Washington) Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé samedi, dans un communiqué, le lancement du processus de certification de son modèle 777-9, le plus gros appareil commercial produit au monde depuis l’Airbus A380 et le célèbre 747 de Boeing

Agence France-Presse

« Nous avons débuté le vol de certification avec du personnel de l’administration fédérale de l’aviation (FAA, NDLR) à bord de l’appareil. Les vols de certification vont se poursuivre pour valider la sécurité, les performances et la fiabilité de l’avion », a souligné le groupe dans une déclaration écrite.

Interrogée par l’AFP, la FAA s’est refusée à tout commentaire, mais a rappelé que les processus de certification prenaient généralement plusieurs mois.

Il s’agit d’une étape essentielle pour l’avionneur, qui attend beaucoup de cet appareil, après une série de déboires et d’accidents aériens qui ont fortement dégradé l’image du groupe.

Il a d’ores et déjà enregistré plus de 530 commandes pour l’ensemble de la famille 777-X, dont fait partie le 777-9, présenté comme un appareil à la consommation de carburant plus réduite.

Il pourra transporter jusque 426 passagers sur plus de 13 000 kilomètres.

Sur les six premiers mois de l’année, l’avionneur a livré 175 avions, dont 135 Boeing 737 MAX et 22 Dreamliner.

Au premier semestre, Boeing a pris 156 commandes brutes et subi 41 annulations. À la fin juin, le carnet de commandes de la branche aviation commerciale (BCA) atteignait 6156 avions.

Le constructeur américain traverse l’une des périodes les plus tourmentées de son histoire.

Empêtré dans une série de problèmes de production et de conformité depuis plusieurs années, il a vu les régulateurs exercer sur lui une pression supplémentaire après un incident en vol, début janvier.

Un appareil 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Airlines avait vu une porte se détacher en plein vol, une enquête révélant qu’elle avait été mal fixée.

Mi-avril, quatre lanceurs d’alerte, dont un ingénieur et des anciens employés de Boeing, avaient témoigné devant une commission d’enquête du Sénat américain pour prévenir de « graves problèmes » de production des avions Boeing 737 MAX, 787 Dreamliner et 777.

Mais surtout l’avionneur reste poursuivi pour les écrasements en 2018 et 2019 de deux appareils, provoquant la mort de 346 personnes.

L’avionneur a reçu fin juin une proposition du département de la Justice américain (DOJ), qui s’est engagé à revenir « au plus tard le 7 juillet » vers le juge fédéral Reed O’Connor, chargé de cette affaire auprès d’un tribunal du Texas (sud).