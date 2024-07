Le groupe dans son ensemble prévoit désormais un résultat d’exploitation ajusté annuel compris entre 1,4 et 1,8 milliard d’euros, contre environ 2,2 milliards auparavant, suite à un premier semestre décevant.

(Francfort) Le premier groupe aérien européen Lufthansa a revu vendredi à la baisse sa prévision de résultat 2024 et annoncé un plan de « redressement » dans son activité transport de passagers en raison d’un risque de pertes en fin d’exercice.

Agence France-Presse

Le groupe dans son ensemble prévoit désormais un résultat d’exploitation ajusté annuel compris entre 1,4 et 1,8 milliard d’euros, contre environ 2,2 milliards auparavant, suite à un premier semestre décevant. Par ailleurs, dans la seule activité de transport de passagers, le cœur de métier du groupe, « il devient de plus en plus difficile pour Lufthansa Airlines d’atteindre l’équilibre pour l’ensemble de l’année », a expliqué le groupe dans un communiqué.