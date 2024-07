La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et le Fonds de solidarité FTQ ne sont pas sur la même longueur d’onde à l’égard de la vente de Héroux-Devtek à une firme d’investissement américaine. Le fonds de travailleurs ne cache pas qu’il aurait souhaité une solution locale.

Si la Caisse salue les « engagements forts » de l’acquéreur, Platinum Equity Advisors, notamment celui entourant le maintien du siège social du spécialiste des trains d’atterrissage au Québec, le Fonds FTQ n’a pas caché sa déception, vendredi, à l’occasion d’une rare sortie publique.

« C’est une entreprise dont on peut être fier et on comprend la volonté derrière cette transaction, mais nous aurions préféré un scénario avec des partenaires d’ici », affirme le premier vice-président aux placements privés et investissements d’impact du Fonds de solidarité FTQ.

Plus important actionnaire de Héroux-Devtek – l’un des acteurs importants de l’industrie aéronautique québécoise – avec une participation de 14,3 %, le bas de laine a déjà donné sa bénédiction à la transaction annoncée jeudi et qui valorise la multinationale québécoise à 1,35 milliard. Le Fonds de solidarité FTQ détient la troisième participation en importance (11 %) dans l’entreprise établie à Longueuil.

M. Pelletier ne précise pas si le fonds de travailleur votera pour ou contre la transaction, qui devra obtenir l’aval de plus des deux tiers des actionnaires du fabricant québécois. Le Fonds a reçu les « documents finaux » de la transaction dans les « dernières heures ».

« Bien que nous n’ayons pas le contrôle dans ce dossier, on comprend qu’il est impossible d’empêcher un entrepreneur de vendre une entreprise au moment de son choix, écrit M. Pelletier. Le Fonds multiplie les initiatives afin d’encourager le repreneuriat par des gens d’ici partout au Québec. »

Le gouvernement Legault avait également exprimé sa déception et son étonnement de voir Héroux-Devtek passer sous contrôle américain. Le cabinet du ministre de l’Économie et de l’Innovation Pierre Fitzgibbon a dit ne pas avoir été tenu au courant des démarches de la compagnie québécoise ces derniers mois.

Platinum Equity offre 32,50 $ pour chacune des actions du spécialiste des trains d’atterrissage, ce qui constitue une prime de 28 % par rapport à son cours de clôture à la Bourse de Toronto la veille de l’annonce. Sur Bay Street, vendredi, le titre se négociait aux alentours de 31 $.

Compte tenu de l’appui de la CDPQ et des promesses de la firme d’investissement américaine, il est peu probable qu’une offre d’achat supérieure soit déposée, estime Benoit Poirier, de Valeurs mobilières Desjardins, dans un rapport.

« Plusieurs caractéristiques [de la transaction] sont probablement difficiles à reproduire pour d’autres acheteurs, à notre avis, particulièrement en ce qui a trait aux synergies de réduction de coûts liées aux installations, aux bureaux ou autres installations », écrit l’analyste.

Établie à Los Angeles, avec des bureaux dans cinq autres villes, dont New York, Londres et Singapour, Platinum Equity détient des participations dans environ 50 entreprises. Héroux-Devtek constitue son premier investissement d’envergure dans l’aéronautique.

Au Québec, le fabricant québécois compte 756 salariés. La vente de Héroux-Devtek doit être finalisée en mars 2025.