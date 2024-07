VIA Rail Canada aura « beaucoup d’argent » pour remplacer ses trains de longues distances, qui arriveront à leur fin de vie utile d’ici 2035, promet le ministre des Transports, Pablo Rodriguez. Il refuse toutefois pour le moment de s’avancer sur la facture finale, qui risque de totaliser plusieurs milliards.

« Nous n’allons pas dire aux soumissionnaires combien d’argent nous avons, mais je peux vous dire […] que c’est beaucoup d’argent et que vous en verrez l’impact », a prudemment promis jeudi M. Rodriguez, lors d’une conférence de presse tenue à Moncton, au Nouveau-Brunswick. « L’argent est et sera là », a-t-il insisté.

Dès février, la société d’État avait prévenu qu’elle aurait besoin de milliards de dollars du gouvernement fédéral pour remplacer ses trains de longues distances, qui arriveront à leur fin de vie utile d’ici 2035. On craignait alors de devoir procéder à des coupes majeures dans le service si rien n’est fait.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez

Quoique non chiffré, l’engagement fédéral de financer le remplacement des véhicules longue distance, construits entre 1946 et 1955, est inscrit au dernier budget. Ces voitures desservent l’ensemble de l’extérieur du corridor Québec-Windsor, dans lequel VIA Rail a déjà investi 1,5 milliard pour se doter de 32 nouveaux trains.

Ceux-ci circulent sur environ 1500 kilomètres, alors que le réseau « longue distance » est de 10 000 kilomètres. Bref, le coût de l’investissement fédéral sera très élevé, possiblement dans les huit chiffres. Les fournisseurs pourront commencer à soumissionner « dans les prochaines semaines », un processus d’approvisionnement devant être lancé incessamment.

« Ce sera des trains beaucoup plus fiables, plus modernes, avec des caractéristiques adaptées en termes d’accessibilité et en tous points de vue. Tous les wagons seront renouvelés », a maintenu M. Rodriguez.

Pas d’obligation canadienne

À moins d’un changement, l’appel d’offres n’imposera pas d’obligations sur des matériaux canadiens, a de son côté indiqué la cheffe de la direction à la prestation de services de VIA Rail, Rita Toporowski. Les fournisseurs étrangers seront donc aussi acceptés. « On a une opportunité d’examiner le design de ces futurs trains différemment », a-t-elle noté.

En entrevue plus tôt cette semaine, le chef principal, produit et planification des services de VIA Rail, Dean Rockhead, a fait valoir que le défi de design derrière les nouveaux trains de longue distance sera énorme.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Dean Rockhead, chef principal, produit et planification des services de VIA Rail

« Si les 32 trains qu’on va faire opérer dans le corridor Québec-Windsor d’ici l’an prochain, c’est considéré comme un 2/10 de difficultés, le long parcours serait probablement un 10/10. On est complètement ailleurs », a dit M. Rockhead.

Contrairement aux trains circulant entre l’Ontario et le Québec, les voitures effectuant des longues distances « sont un peu comme une croisière », selon lui. « L’offre au client, ça a un impact majeur sur un voyage de quatre jours. C’est plus que des sièges, des bureaux et des salles de bain : on parle de salons, de salles à coucher, de chambrettes et différents types de services à revoir. C’est beaucoup plus complexe à réorganiser », a expliqué M. Rockhead.

À court terme, le gouvernement fédéral a également consenti dans son dernier budget 462,4 millions de dollars sur cinq ans pour l’exploitation quotidienne du réseau de VIA Rail.

Et la ponctualité ?

Quant aux problèmes de ponctualité des trains de passagers, qui doivent encore à ce jour s’arrêter et céder le passage aux trains de marchandises, Pablo Rodriguez affirme « bien comprendre les discussions que nous devons avoir » avec le Canadien National (CN) et le Canadien Pacifique (CP), propriétaires des rails.

Plus tôt cette semaine, VIA Rail avait dit vouloir profiter du momentum autour de son développement pour accélérer les discussions entourant CN et CP. Ces derniers, qui exploitent surtout des trains de marchandises, ont priorité sur les rails, ce qui retarde les itinéraires des trains de passagers, au grand dam des usagers.

« En attendant, là où on peut intervenir directement, on le fait », a persisté le ministre, en réitérant toutefois que le CN et le CP ont de leur côté l’obligation de « s’occuper de la sécurité de leurs propres infrastructures ». « Elles doivent faire leur travail. Nous, on fait le nôtre avec VIA Rail », a-t-il dit.

M. Rodriguez dit avoir des discussions « sur une base quotidienne » avec les deux grands joueurs de l’industrie ferroviaire en matière de sécurité.