Accepter une offre d’achat étrangère pour quitter la Bourse. Héroux-Devtek, l’un des principaux acteurs de l’industrie aéronautique, est la plus récente entreprise québécoise à opter pour cette formule – une transaction qui surprend le gouvernement Legault et qui témoigne d’une tendance à la mode.

En vertu d’une offre qui le valorise à 1,35 milliard, le spécialiste des trains d’atterrissage doit passer sous l’aile de Platinum Equity Advisors en mars 2025, moment où la clôture de la transaction est prévue. Pour l’entreprise établie à Longueuil, cela marquera la fin d’une aventure boursière de quatre décennies.

Cette décision de Héroux-Devtek témoigne d’un phénomène en hausse. Depuis 2023, au moins sept entreprises québécoises ont dit oui à une offre d’achat étrangère ou une proposition lui permettant de se retirer de la Bourse. En contrepartie, l’unique introduction boursière québécoise sur une place d’envergure remonte à décembre dernier avec l’arrivée du fournisseur de logiciels d’aide à la conduite LeddarTech au NASDAQ.

« La tendance me préoccupe, laisse tomber le directeur de l’Institut sur la gouvernance d’organisations publiques et privées (IGOPP), François Dauphin, en commentant la décision prise par Héroux-Devtek. Si on veut développer de nouveaux acteurs ou en ajouter au Québec inc, nous avons besoin de ces compagnies en Bourse. »

Selon l’expert, la transaction impliquant Héroux-Devtek constitue un autre exemple de l’inefficacité des marchés à refléter la « pleine valeur d’une organisation », ce qui se reflète sur le cours de son action.

Par exemple, Héroux-Devtek vaut environ neuf fois son bénéfice d’exploitation ajusté, d’après sa plus récente présentation aux investisseurs. Ailleurs dans l’industrie, ce ratio atteint 14,6 fois. La disparité est importante.

« C’est fâchant d’émettre de nouvelles actions à 25 % d’escompte par rapport à la valeur réelle d’une compagnie quand on souhaite récolter de l’argent », souligne M. Dauphin.

« Ça me trottait dans la tête »

Le comité spécial mis en place par Héroux-Devtek, qui compte des géants de l’aéronautique comme Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Embraer et Dassault parmi ses clients, a visiblement été influencé par cet élément. Selon une analyse réalisée par Desjardins Marchés des capitaux, la « juste valeur marchande » de l’action du fabricant se situe entre 28,50 $ et 33 $. Mercredi, à la veille de l’annonce, l’action avait clôturé à 25,32 $.

Platinum Equity propose 32,50 $ pour chacune des actions de Héroux-Devtek, ce qui constitue une prime de 28 %. Sur le parquet de Bay Street, jeudi, le titre de la compagnie a clôturé à 30,98 $. La haute direction de l’entreprise, qui comprend notamment le président exécutif du conseil Gilles Labbé et le président et chef de la direction Martin Brassard, va conserver leurs actions. Les deux dirigeants détiennent 10,4 % des titres de Héroux-Devtek.

« Quand est-ce que le cours de l’action allait nous valoriser comme on le mérite, ça me trottait dans la tête, confie M. Brassard, dans un entretien téléphonique. Je ne suis pas capable de mettre le doigt sur la raison. En [fermant le capital] de la compagnie, on va pouvoir continuer à croître. »

PHOTO HUGO-SEBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Martin Brassard est le président et chef de la direction chez Héroux-Devtek.

Établie à Los Angeles, avec des bureaux dans cinq autres villes, dont New York, Londres et Singapour, Platinum Equity détient des participations dans environ 50 compagnies. Héroux-Devtek représente son premier investissement majeur dans l’aéronautique.

Après quelques exercices plus turbulents en raison des perturbations des chaînes d’approvisionnement dans la foulée de la pandémie de COVID-19, la multinationale québécoise avait redressé la barre l’an dernier. Ses profits avaient presque triplé, à 38,3 millions.

Héroux-Devtek avait habitué les investisseurs à surpasser les attentes des analystes avant la crise sanitaire. Signe que l’entreprise a regagné la confiance de ces derniers, les quatre analystes qui suivent les activités du fabricant québécois recommandent l’achat de son action, d’après la firme de données Refinitiv.

Un oui de la CDPQ

Plus important actionnaire de Héroux-Devtek avec une participation de 14,3 %, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a déjà donné sa bénédiction à la transaction. Le bas de laine des Québécois affirme que le spécialiste des trains d’atterrissage maintiendra son siège social à Longueuil et que Platinum Equity investira au Québec.

Dans la province, la multinationale compte 756 salariés.

Il n’a toutefois pas été possible d’obtenir des précisions en ce qui a trait à la durée de l’engagement entourant le maintien du siège social. La CDPQ n’a pas offert de précisions à ce sujet, jeudi. M. Brassard a cependant voulu se montrer rassurant.

« C’était important pour Gilles [Labbé], pour moi, notre équipe, de conserver le siège social ici, a affirmé M. Brassard. Gilles a bâti cette compagnie, il ne voulait pas la donner à n’importe qui. »

N’empêche, le gouvernement Legault semble avoir été pris de court par la tournure des évènements. Le ministre de l’Économie et de l’Innovation Pierre Fitzgibbon n’a été informé qu’à la veille de l’annonce, selon son porte-parole, Mathieu St-Amand.

« Investissement Québec et le Ministère n’ont pas été impliqués dans les discussions et conséquemment nous ne ferons pas de commentaires à ce moment-ci si ce n’est que pour dire que c’est décevant de voir qu’une société publique québécoise passe sous contrôle étranger », a écrit M. St-Amand.

En plus de connaître M. Labbé personnellement, M. Fitzgibbon a siégé au conseil d’administration de Héroux-Devtek entre les mois de février et octobre 2018. Il avait démissionné après avoir été élu sous les couleurs de la Coalition avenir Québec (CAQ) au scrutin provincial.

Troisième actionnaire en importance chez Héroux-Devtek (11 %), le Fonds de solidarité FTQ a indiqué qu’il n’avait pas terminé d’analyser la transaction.

Chez Platinum, c’est le coprésident Louis Samson – un Québécois – qui a été aux commandes de la transaction. Selon M. Brassard, ce dernier n’a pas été difficile à convaincre concernant les engagements à l’égard du Québec.

Il n’a pas été possible de s’entretenir avec M. Samson, jeudi. Le coprésident de Platinum Equity a cependant indiqué, par courriel, que les engagements de la firme étaient fermes.

« Notre mission est de soutenir et d’aider à faire croître l’entreprise ; il n’a donc jamais été question de déstabiliser son épicentre qui se trouve fermement au Québec, écrit M. Samson. Il est donc logique de vouloir conserver la configuration actuelle, et notre intention est d’utiliser Héroux-Devtek comme plateforme pour une expansion future. »

Plus des deux tiers des actionnaires de l’entreprise devront donner leur feu vert à la transaction proposée. La date de l’assemblée n’a pas encore été déterminée.

Héroux-Devtek en bref Siège social : Longueuil

Spécialité : trains d’atterrissage et composants d’aéronautique

Effectif 1800 personnes (760 au Québec)

Présence géographique : Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Espagne

Chiffre d’affaires* : 630 millions

Profits* : 38 millions *plus récent exercice complet