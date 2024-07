(Montréal) Le Groupe d’alimentation MTY a rapporté jeudi que son bénéfice et ses revenus ont diminué au deuxième trimestre par rapport à la même période l’an dernier, mais l’entreprise montréalaise affirme tout de même avoir vu des signes qu’elle qualifie d’encourageants après un début d’année difficile.

La Presse Canadienne

Le franchiseur et exploitant de restaurants a signalé que son bénéfice s’est établi à 27,3 millions, ou 1,13 $ par action au deuxième trimestre, en baisse par rapport à 30,4 millions, ou 1,24 $ par action, à la même période en 2023.

Le chiffre d’affaires du réseau a connu une légère baisse de 1 % par rapport à l’exercice précédent, passant de 1,47 milliard au deuxième trimestre de 2023 à 1,46 milliard au deuxième trimestre de 2024.

L’entreprise soutient que cette diminution du chiffre d’affaires a affecté la majeure partie de son réseau. Elle note que « la réduction des dépenses de consommation en raison de la situation économique actuelle, y compris les pressions inflationnistes, a eu un impact négatif sur les ventes ».

Cette baisse du chiffre d’affaires du réseau a aussi eu un impact négatif sur les revenus de MTY. qui sont passés de 305,2 millions au deuxième trimestre de 2023 à 303,7 millions au deuxième trimestre de 2024.

Le président-directeur général de MTY, Éric Lefebvre, a souligné dans un communiqué qu’après un hiver « difficile », le chiffre d’affaires du secteur américain a progressé au deuxième trimestre, tout comme la rentabilité et la marge des activités de franchisage.

« Ces domaines sont les principaux moteurs de notre entreprise et nous sommes encouragés par les résultats », a-t-il mentionné.

Par ailleurs, MTY a annoncé qu’il versera un dividende trimestriel de 28 cents par action le 15 août.

Le Groupe MTY franchise et exploite des restaurants sous plus de 90 bannières différentes au Canada, aux États-Unis et à l’international, dont Bâton Rouge, Mikes, Thaï Express et Ben & Florentine.