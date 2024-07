RBC a gagné quelque 780 000 clients et 4500 employés grâce à l’acquisition de HSBC Canada à la fin mars, portant sa clientèle totale à plus de 15 millions de personnes.

(Toronto) La Banque Royale du Canada (RBC) apporte des changements à son équipe de haute direction et scinde sa division de services bancaires personnels et commerciaux en deux groupes à la suite de son acquisition de la Banque HSBC Canada, plus tôt cette année.

La Presse Canadienne

RBC affirme que les changements, qui entreront en vigueur le 1er septembre, la placeront dans une meilleure position pour tirer parti de sa taille et accélérer la prise de décision.

RBC a gagné quelque 780 000 clients et 4500 employés grâce à l’acquisition de HSBC Canada à la fin mars, portant sa clientèle totale à plus de 15 millions de personnes.

Le remaniement de la direction intervient également un peu plus d’une décennie après que le chef de la direction, Dave McKay, est arrivé en poste, ce qui soulève des questions quant au moment où il pourrait quitter ses fonctions.

M. McKay a déclaré dans un communiqué qu’il était stimulé par l’opportunité de travailler avec la nouvelle liste de dirigeants « dans les années à venir ».

« Les compétences, expériences et perspectives uniques qu’ils apportent seront inestimables alors que nous entamons notre prochaine phase de croissance », a-t-il dit.

La banque indique que Doug Guzman, actuellement chef de groupe, Gestion de patrimoine et Assurance, deviendra président délégué de RBC.

Neil McLaughlin, actuellement chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, deviendra chef de groupe, Gestion de patrimoine.

Erica Nielsen, actuellement vice-présidente directrice, Produits de financement personnel, deviendra cheffe de groupe, Services bancaires aux particuliers, tandis que Sean Amato-Gauci, actuellement vice-président directeur, Services financiers à l’entreprise, deviendra chef de groupe, Services bancaires aux entreprises.

RBC indique que Jennifer Publicover a été nommée cheffe de groupe, Assurance et qu’elle se joindra à l’équipe de direction.

Mme Publicover est cheffe de la direction de RBC Assurances depuis 2023.

John Aiken, analyste pour Jefferies, a déclaré que les changements mettaient en évidence la solidité de la banque, mais qu’il restait des questions autour du rôle du directeur financier.

« Nous sommes surpris qu’il n’y ait pas eu de résolution sur le poste de directeur financier de la banque en conjonction avec les annonces selon lesquelles Katherine Gibson conservait toujours son titre “intérimaire” », a-t-il écrit dans une note.

RBC a licencié l’ancienne directrice financière Nadine Ahn en avril à la suite d’une enquête sur une relation personnelle qu’elle aurait entretenue avec un autre employé et a nommé Katherine Gibson à ce poste à titre intérimaire.

M. Aiken a déclaré que les remaniements sur les postes de haute direction pourraient accroître les spéculations sur la succession du président et chef de la direction, mais il ne s’attend pas à des annonces immédiates sur le départ de Dave McKay.