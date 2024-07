Bell acquiert Stratejm et CloudKettle

(Montréal) Bell annonce avoir acquis deux entreprises de services technologiques dans le cadre de son plan visant à renforcer ses activités de services infonuagiques.

La Presse Canadienne

Les conditions financières des accords n’étaient pas immédiatement disponibles.

Dans le cadre de la première transaction, Bell a acheté Stratejm, une entreprise de cybersécurité établie à Mississauga, en Ontario, qui sert des clients canadiens et internationaux.

L’autre accord concerne CloudKettle, une société de services professionnels d’Halifax, qui exerce ses activités au Canada et aux États-Unis.

« Bell est devenu le chef de file de confiance en matière d’automatisation des flux de travail et de cybersécurité des TI [technologies de l’information], grâce à l’acquisition d’entreprises comme Stratejm et CloudKettle », a déclaré John Watson, président de groupe, marchés affaires, expérience client et intelligence artificielle chez Bell, dans un communiqué.

« Nous sommes heureux de profiter de cette expertise et de la bonifier afin de créer une expérience inégalée pour nos clients. »

Bell affirme que ces accords complémentent son acquisition de FX Innovation en 2023.

Bell appartient à Bell Canada Entreprises.