Microsoft s’est engagée mardi à acheter 500 000 tonnes de crédits d’élimination du dioxyde de carbone (CDR) sur une période de six ans.

PHOTO THIBAULT CAMUS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) Microsoft s’est engagé mardi à un achat record de crédits carbone auprès de 1PointFive, une filiale d’Occidental Petroleum, alors que les géants des technologies peinent à concilier leurs investissements massifs dans l’intelligence artificielle (IA) avec leurs objectifs environnementaux.

Agence France-Presse

L’accord porte sur 500 000 tonnes de crédits d’élimination du dioxyde de carbone (CDR) sur une période de six ans, d’après un communiqué de 1PointFive.

Selon les deux entreprises, il s’agit du plus important achat de crédits CDR réalisé grâce à une technologie de captage direct de carbone dans l’air (DAC).

Le captage direct, qui permet d’extraire du CO 2 directement de l’atmosphère, a récemment gagné en popularité auprès des entreprises technologiques qui se sont fixé des objectifs ambitieux de lutte contre le changement climatique.

Microsoft et Google, notamment, se sont chacun engagés à parvenir à des émissions nettes nulles dans l’ensemble de leurs activités d’ici à 2030.

« La demande d’énergie dans l’industrie technologique augmente et nous pensons que le captage direct de l’air est parfaitement adapté pour éliminer les émissions résiduelles et favoriser la réalisation des objectifs climatiques », a déclaré Michael Avery, PDG de 1PointFive.

Le DAC fait partie des solutions préconisées par l’ONU, mais certains experts craignent qu’il ne se substitue aux sacrifices nécessaires pour réduire les émissions à la source.

Amazon et 1PointFive ont conclu un accord similaire l’année dernière, pour l’achat de 250 000 tonnes de crédits carbone sur dix ans.

Les crédits CDR de Microsoft et d’Amazon seront générés par Stratos, la première usine de DAC de 1PointFive, actuellement en construction au Texas.

Ils permettent aux deux leaders mondiaux du « cloud » (informatique à distance) de compenser leurs émissions en payant la filiale pour que le carbone soit retiré de l’atmosphère et stocké sous terre.

En 2023, Google a vu ses émissions de gaz à effet de serre atteindre 14,3 millions de tonnes de CO 2 , soit une augmentation de 48 % en quatre ans. Celles de Microsoft ont bondi de 29 % en trois ans.

En cause : les besoins accrus en énergie des centres de données pour entraîner et faire fonctionner les modèles d’IA générative (comme ChatGPT), un secteur en pleine explosion.

Les experts notent que les grandes entreprises (Amazon, Airbus, Lego…) sont prêtes à payer plus de 1000 dollars par tonne de CO 2 capturé et stocké sous forme de crédits carbone.

En septembre dernier, Microsoft avait déjà signé un contrat avec une start-up californienne, Heirloom Carbon, pour l’achat de CDR (jusqu’à 315 000 tonnes de CO 2 ).