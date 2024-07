Depuis janvier, Airbus a remis 323 appareils à ses clients, dont une écrasante majorité (261 unités) d’A320neo et A321neo, les monocouloirs vedettes de sa gamme, selon un tableau disponible lundi sur le site internet de la société.

(Paris) Airbus a livré 67 avions neufs à ses clients en juin, revenant à son rythme du début de l’année après un mois de mai en repli.

Agence France-Presse

Depuis janvier, Airbus a remis 323 appareils à ses clients, dont une écrasante majorité (261 unités) d’A320neo et A321neo, les monocouloirs vedettes de sa gamme, selon un tableau disponible lundi sur le site internet de la société.

Ses livraisons avaient atteint 53 appareils en mai, 61 en avril et 63 en mars.

Le groupe a prévenu fin juin qu’il livrerait moins d’avions que prévu sur l’année 2024, en raison de difficultés persistantes de sa chaîne de fournisseurs.

Alors qu’il tablait sur la livraison de 800 avions cette année, soit le volume de 2018 avant que la pandémie ne torpille le secteur aéronautique, il prévoit désormais de n’en livrer que 770.

En 2023, il était parvenu à livrer 735 appareils.

L’objectif de produire 75 avions par mois a été repoussé d’un an, à 2027.

Le géant industriel a également reçu 73 commandes en juin, dont 36 A321neo pour un client anonyme. Cela porte le total de commandes à 310 depuis le début de l’année, avec notamment deux grosses commandes de Saudia et American Airlines.

Les livraisons constituent un indicateur fiable de la rentabilité dans l’aéronautique, car les compagnies aériennes paient la majeure partie de la facture au moment où elles prennent possession des avions.

Au rythme actuel, le carnet de commandes du géant industriel européen représente plus de dix années de production, avec 8585 appareils à livrer, dont 7688 monocouloirs, une gamme qui comprend les A320neo et A321neo, mais aussi les plus petits A220.