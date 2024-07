PHOTO NICK UT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Le studio Skydance Media va fusionner avec le groupe de médias Paramount Global et ses actionnaires vont prendre le contrôle de la nouvelle entité, moyennant un investissement de plus de huit milliards de dollars.

Agence France-Presse

L’annonce, faite dans un communiqué publié par ces deux entreprises américaines dans la nuit de dimanche à lundi, met fin à plusieurs mois de tractations pour Paramount.

Ne disposant pas d’une taille suffisante pour lutter face aux géants de la vidéo à la demande, comme Netflix, Disney ou Amazon, Paramount était en quête d’un partenaire.

Cette fusion est une étape majeure pour Skydance Media, relativement peu connu du grand public. Ce studio a produit notamment plusieurs volets de la saga Mission : Impossible.

Les actionnaires de Skydance vont acquérir National Amusements, la holding de contrôle de Paramount, pour 2,4 milliards de dollars en numéraire.

National Amusements détient moins de 10 % du capital de Paramount, mais possède 77,4 % des droits de vote.

Skydance va également fusionner avec Paramount et ses actionnaires vont recevoir, à cette occasion, 317 millions de nouvelles actions Paramount.

Les investisseurs de Skydance, notamment la famille Ellison, dont le cofondateur d’Oracle Larry et son fils David qui dirige le studio, vont ensuite racheter une partie des titres restants, pour 4,5 milliards de dollars.

À l’issue de l’opération, ils contrôleront environ 70 % des titres du groupe fusionné, selon le communiqué.

Le groupe d’investisseurs, qui comprend également la société d’investissement RedBird Capital Partners, s’est aussi engagé à apporter 1,5 milliard de dollars en numéraire au capital du nouveau groupe pour renforcer sa situation financière.

Les deux groupes estiment à 28 milliards de dollars la valeur de la nouvelle entreprise une fois la fusion réalisée.

David Ellison va prendre la présidence de l’entité fusionnée, qui conservera le nom Paramount, et l’ancien patron de NBCUniversal, Jeff Shell, la direction générale.

Un comité ad hoc formé pour étudier la proposition de Skydance a recommandé, dimanche, au conseil d’administration de Paramount d’approuver la transaction, qui doit être finalisée au premier semestre 2025.

L’accord avec Skydance prévoit néanmoins une période de 45 jours durant laquelle le comité pourra étudier d’autres offres de rachat ou de fusion avec Paramount.

Selon plusieurs médias américains, un consortium composé de Sony et de la société d’investissement Apollo Global Management avait formulé une offre valorisant Paramount à 26 milliards de dollars, avant de se désengager, en mai.

Anciennement appelée ViacomCBS, Paramount contrôle les chaînes CBS, MTV, Nickelodeon et Comedy Central, ainsi que le service de diffusion en continu Paramount+ et le studio de cinéma et de télévision Paramount.

Dans les échanges électroniques préalables à l’ouverture de la Bourse de New York, l’action Paramount prenait 2,12 %.