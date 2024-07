CGI fera l’acquisition des activités de services gérés de Celero auprès de plus de 90 coopératives de crédit et créera de nouveaux partenariats avec les centrales.

L’entreprise montréalaise CGI a signé une entente avec les trois centrales de coopératives de crédit des Prairies afin de faire l’acquisition de Celero, un fournisseur de services technologiques aux coopératives de crédit et aux institutions financières.

Les détails financiers de l’accord conclu avec la Credit Union Central of Manitoba, la Credit Union Central of Saskatchewan et la Credit Union Central of Alberta n’ont pas été divulguées dans l’immédiat.

En vertu de cette entente, CGI fera l’acquisition des activités de services gérés de Celero auprès de plus de 90 coopératives de crédit et créera de nouveaux partenariats avec les centrales.

Plus de 150 employés de Celero se joindront également à CGI.

Celero a été créée en tant que coentreprise par les trois centrales des Prairies pour fournir des services bancaires de base et d’autres services technologiques aux coopératives de crédit.

CGI est l’une des plus grandes sociétés de services-conseils en technologie et en affaires au monde.