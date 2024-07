(Waterloo) Le chef de la direction d’OpenText a déclaré que la société prévoyait supprimer environ 1200 postes dans le cadre d’un plan d’optimisation de son activité.

La Presse Canadienne

Dans une lettre ouverte aux parties prenantes, Mark Barrenechea a affirmé que cette décision visait à placer les bons talents aux bons endroits, à financer la croissance et l’innovation et à garantir une productivité plus élevée, des coûts réduits et des marges accrues.

Il a indiqué que la réduction d’emplois dans l’entreprise de logiciels de Waterloo, en Ontario, entraînerait des coûts ponctuels d’environ 60 millions, mais qu’elle générerait environ 150 millions d’économies par année.

Ouvrant un nouveau chapitre pour l’entreprise, ces coupes doivent être combinées à un projet de création de 800 nouveaux postes dans les ventes et l’ingénierie.

Le nouveau chapitre que la société appelle OpenText 3.0 se concentrera sur les innovations en matière d’informatique en nuage, de sécurité et d’intelligence artificielle.

Dans le segment infonuagique de l’entreprise, M. Barrenechea a affirmé que l’entreprise trouvera des moyens d’automatiser et d’améliorer la productivité des travailleurs, et dans la partie IA, elle cherchera des moyens de transformer les processus d’affaires.