GM payera une pénalité de près de 146 millions pour des véhicules non conformes

(Washington) General Motors (GM) devra payer une pénalité de près de 146 millions de dollars au gouvernement fédéral américain parce que 5,9 millions de ses véhicules plus anciens ne sont pas conformes aux normes d’émissions et d’économie de carburant.

Tom Krisher et Matthew Daly Associated Press

La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré mercredi dans un communiqué que certains véhicules GM des années modèles 2012 à 2018 n’étaient pas conformes aux exigences fédérales en matière d’économie de carburant.

L’amende intervient après que l’Environmental Protection Agency (EPA) a déclaré que ses tests ont montré que les camionnettes et les véhicules utilitaires sport (VUS) de GM émettent en moyenne 10 % de dioxyde de carbone de plus que ce que prétendaient les tests de conformité initiaux de la compagnie.

L’EPA affirme que les véhicules resteront sur la route et ne pourront pas être réparés.

GM a déclaré dans un communiqué que toutes les réglementations en matière de certification de pollution et de kilométrage de ses véhicules étaient respectées et que l’entreprise s’était conformée au Clean Air Act.

Les mesures coercitives concernent environ 4,6 millions de camionnettes et de VUS grand format et environ 1,3 million de VUS de taille moyenne, a indiqué l’EPA. Les modèles concernés comprennent le Chevy Tahoe, le Cadillac Escalade et le Chevy Silverado.

GM sera dans l’obligation de renoncer aux « crédits » utilisés pour garantir que les émissions de gaz à effet de serre des fabricants sont inférieures à la norme de flotte pour les émissions qui s’applique pour cette année modèle.

Un porte-parole de l’EPA a déclaré que ces violations n’étaient pas intentionnelles.