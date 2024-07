Des médias américains ont rapporté que l’accord verrait la société torontoise HBC payer 2,65 milliards US pour le détaillant américain.

(Toronto) La Compagnie de la Baie d’Hudson achète la chaîne de grands magasins de luxe Neiman Marcus, selon certains médias.

La Presse Canadienne

Citant plusieurs sources, le Wall Street Journal et le New York Times ont rapporté que l’accord verrait la société torontoise HBC payer 2,65 milliards US pour le détaillant américain.

L’annonce de l’accord fait suite à des mois de spéculations selon lesquelles HBC rachèterait la marque, dont le site web répertorie 36 emplacements aux États-Unis vendant des vêtements, des accessoires et des articles ménagers de créateurs.

Neiman Marcus est en concurrence sur le même segment du marché de détail que HBC, qui possède également Saks Fifth Avenue et Saks Off 5 th.

HBC a passé ces dernières années à réorganiser ses activités après avoir fermé Home Outfitters en 2019, la même année où elle a vendu Lord & Taylor à la société de mode Le Tote Inc.

La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.